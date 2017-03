Evangelio según San Mateo 1,16.18-21.24a.

Hoy 22:51 - Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Éste fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados". Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado. Comentario Al comienzo de su peregrinación en fe, la fe de María se encuentra con la fe de José. Si Isabel había dicho de la Madre del Redentor: "Dichosa tú que has creído" (Lc 1,45), en un cierto sentido se puede también atribuir esta bienaventuranza a José, porque él respondió afirmativamente a la Palabra del Señor cuando le fue anunciado en este momento decisivo. José, es cierto, no respondió al anuncio del ángel como María, pero él "hizo lo que el ángel le había dicho: llevársela como esposa". Lo cual es pura "obediencia a la fe" (Rm 1,5). Se puede decir que lo que hizo José le unió, de manera muy especial, a la fe de María; aceptó como una verdad venida de Dios lo que ella había aceptado ya en el momento de la Anunciación. El concilio Vaticano II dice: "Cuando Dios se revela el hombre tiene que someterse con la fe. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela (Dei Verbum, 5). Esta frase, que toca a la esencia misma de la fe, se aplica perfectamente a José de Nazaret. Así él llega a ser, de manera singular, el depositario del misterio "escondido desde los siglos en Dios" (Ef 3,9), de la misma manera que María lo es en este momento decisivo llamado por el apóstol Pablo "la plenitud de los tiempos", cuando "Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer... para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción". (Gal 4,4-5)... José es, con María, el primer depositario de este misterio divino... Teniendo ante los ojos el texto de los dos evangelistas Mateo y Lucas, se puede igualmente decir que José es el primero en participar de la fe de la Madre de Dios y que así sostiene a su esposa en la fe de la Anunciación divina; Dios lo puso el primero en el camino de la peregrinación en la fe de María... El camino personal de José, su peregrinación en la fe, se concluirá primero...; pero, el camino de la fe de José sigue la misma dirección. l