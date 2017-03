Fotos FESTEJO. Matías Pato ya culminó su obra de arte para el 1 a 0 parcial de Central Córdoba. Y sale corriendo a celebrar con sus compañeros.

20/03/2017 -

Si la del miércoles había sido una noche especial para Matías Pato, por haber vuelto a jugar tras un año y cuatro meses, la de anoche lo fue mucho más. Porque marcó un gol clave y se emocionó e hizo emocionar a todo el estadio.

"Estoy muy feliz por el triunfo más que nada, por el esfuerzo que están haciendo mis compañeros. Se nos venía negando, hoy mantuvimos la tranquilidad, el arco en cero y se nos dio el triunfo", dijo el volante al salir de vestuarios.

Consultado sobre lo que se le pasó por la cabeza al momento de convertir, confesó: "Mucha emoción. Me acuerdo de la jugada y me vuelvo a emocionar. He dejado atrás un momento muy duro para mí y para mi familia. Para mis amigos también y el hincha que siempre me apoyó y estuvo muy atento conmigo. Siento que hoy sí he dejado atrás algo que ha quedado en el pasado y que me ha fortalecido".

Matías confesó que buscó meterle un "caño" al arquero Losada. "En los entrenos siempre que llego a esa situación intento tirarle el caño al arquero. Hoy no ha abierto las piernas, pero he intentado igual al primer palo y gracias a Dios entró", aseguró.

También celebró la clasificación a la Copa Argentina: "Teníamos esa ilusión. Como grupo estamos fuertes y queremos pelear grandes cosas, así que ojalá sigamos de esta manera".

Al analizar el cotejo ante All Boys, sostuvo: "Hoy ellos nos salieron a jugar y nos han dejado más espacios. Con Flandria nos había costado encontrar los espacios. Por momentos el equipo jugó bien y en otros no, pero pudo mantener el arco en cero y lo ganamos".

"Este triunfo nos va a dar mayor tranquilidad y también va a servir para generar confianza. Ahora tenemos una semana de entrenamiento, tenemos otro partido duro aquí y debemos buscar los tres puntos de nuevo", agregó.

Al igual que su DT, dijo que todavía no está para ser titular. "Coincido con él. Creo que tengo que ir de a poco porque el partido anterior terminé cansado y hoy también llegué un poquito cansado al encuentro. Tengo muchas ganas de jugar de titular como todos mis compañeros, pero la realidad es que físicamente me falta un poquito y tengo que ir sumando minutos de a poco para aportarle al equipo", finalizó.