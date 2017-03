Argentinos y Chacarita se roban todo el interés en el cierre de la fecha

Fotos CONDUCCIÓN. Heinze es el DT de los "bichitos colorados".

20/03/2017 -

Argentinos Juniors y Chacarita Juniors protagonizarán hoy en La Paternal el plato fuerte de la vigésimo tercera fecha del Torneo de la Primera B Nacional. El "Bicho" es escolta del líder Guillermo Brown de Puerto Madryn y ocupa una posición de ascenso, aunque Chacarita, tercero en la tabla, podría arrebatarle ese puesto si consigue los tres puntos en el estadio Diego Armando Maradona.

Por otra parte, Nueva Chicago buscará prolongar en Mataderos su buen momento contra San Martín de Tucumán y meterse de lleno en la pelea. El "Torito" viene de dos triunfos consecutivos de visitante, contra Chacarita Juniors y Guillermo Brown de Puerto Madryn, y de la mano de Sergio Rondina alimenta su ilusión por pelear por un puesto de ascenso.

La siguiente es la programación de los partidos de hoy: a las 16, Nueva Chicago vs. San Martín de Tucumán, Guillermo González; 16, Almagro vs. Ferro Carril Oeste, Bruno Bocca; 20.30, Santamarina vs. Atlético Paraná, Diego Ceballos; 21.05, Argentinos Juniors vs. Chacarita, Hernán Mastrángelo.

Goleada de Juventud

En relación a los otros partidos disputados ayer, Juventud Unida de San Luis no tuvo piedad de Douglas Haig de Pergamino y lo goleó por 5 a 1 en condición de local.

En tanto que Guillermo Brown de Puerto Madryn aplastó por 3 a 0 a Boca Unidos de Corrientes y se mantuvo al frente de la tabla de posiciones del torneo.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy superó por 2 a 0 a Crucero del Norte de Misiones, mientras que Flandria hizo lo propio frente a Villa Dálmine por 1 a 0 en su cancha.

También festejó Los Andes que de local superó por 1 a 0 a Sportivo Estudiantes de San Luis, respectivamente.