Kudelka destacó la valentía de sus jugadores

20/03/2017 -

En la semana previa al partido, muchos hinchas de Boca se sorprendieron cuando Frank Kudelka, DT de Talleres, dijo que no jugaban ante el "Real Madrid, sino que era Boca", dejando en claro que su equipo iba a salir a jugar y a ganar en la Bombonera. Y ayer lo ratificó.

"Hemos hecho un triunfo que tiene que ver con las conviciones de este equipo. Es lo que más me nutre. Vinimos a plantear nuestras formas. Nos sacaron la pelota, la tuvimos. Con un 80% de jugadores que no habían estado en la Bombonera", dijo Kudelka.

"Jamás renunciamos al triunfo. Fuimos nítidos. No salteamos línea. Me pone bien. Por momentos se puede jugar; por otros, no", agregó el entrenador albiazul.

"Es un equipo con personalidad. ¿Reynoso y Ramis? Son jóvenes con pretensiones y que hay un equipo que los acompaña", finalizó, tras la gran victoria ante Boca por 2 a 1.