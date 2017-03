Para Pérez, la mano de Komar "fue clarísima"

20/03/2017 -

Uno de los que se refirió a la polémica mano de Komar dentro del área fue Pablo Pérez.

El volante de Boca se mostró molesto por el error del juez. "Fue un penal clarísimo... Pero bueno, el partido contra Banfield se la pasaron hablando de un offside y no de que Boca hizo un gol con 14 toques", arrancó. Al escuchar que este árbitro venía de cobrar ocho penales en los últimos ocho partidos que dirigió, Pérez ironizó: "Se ve que se gastó la vista en los otros penales. Este fue clarísimo. Un penalazo. Pero ya está. No lo cobró. Igual, lo más importante es que no pudimos contrarrestar el juego de Talleres".

El volante, reconoció que Boca tuvo problemas. "En el primer tiempo no generaron casi nada, salvo la jugada del gol sobre el final. Dominamos, encontramos espacios, pero no supimos cómo cortar la presión en la salida de ellos. Enfrentamos a un buen equipo", comentó.

El jugador se fue caliente por la derrota: "Da bronca perder, más de la manera en que nos empatan y nos ganan. Una lástima haber perdido acá en la Bombonera, más todavía por algunos resultados de otros equipos", cerró.