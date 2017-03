San Isidro, con Acevedo y Corzo, se hace fuerte de local

20/03/2017 -

San Isidro de San Francisco, con los santiagueños Sebastián Acevedo y Mauricio Corzo, venció anoche por 66 a 54 a Unión de Santa Fe, que tiene a Guillermo Aliende.

El conjunto cordobés fortaleció su localía y hoy ocupa la quinta posición en la conferencia Norte, con un récord de 21 victorias y 14 derrotas.

Unión de Santa Fe, en cambio, marcha tercero con 23 triunfos y 11 caídas.

Acevedo y Corzo fueron titulares y jugaron 30 y 21 minutos, respectivamente, y terminaron con 3 puntos.

Aliende, por su parte, jugó 20 minutos y terminó con 1 unidad.

Esta noche, el TNA continuará con cuatro juegos: desde las 21, Temperley vs. Parque Sur; 21.30, Oberá TC vs. Barrio Parque y Deportivo Viedma vs. La Unión de Colón; 22, Villa Ángela vs. Salta Básket.

Independiente volverá a la acción el sábado 25, cuando reciba al líder Hindú Club.