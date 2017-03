Pedrito Troglio dejó la conducción de Tigre

20/03/2017 -

El fútbol argentino se cobró otra víctima y con otro entrenador que se quedó sin trabajo. Se trata de Pedro Troglio que ayer presentó su renuncia a la dirección técnica de Tigre que el sábado perdió como local por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. "Apostamos por un equipo joven, pero los que mandan son los resultados. A estos dos partidos les sumamos los tres que no ganamos en el semestre anterior. Prefiero irme ahora, antes de que sea peor. No me quiero ir mal de un club que me dio mucho. Es mejor tomar esta decisión ahora y no cuando los resultados no ayuden para nada", expresó Troglio.