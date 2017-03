La cita previa al MotoGP pasó con rotundo éxito

Fotos ESPECTÁCULO. Las motos giraron en el trazado termense, a tres semanas de la llegada del MotoGP.

El Racing Experience Piltot culminó ayer con su presentación 2017 y ahora sólo resta continuar con la cuenta regresiva esperando el MotoGP, que llegará en un par de semanas.

Infinidad de testimonios de satisfacción se escuchaban en el patio de boxes del Circuito Internacional de Las Termas de Río Hondo por parte de los pilotos y aficionados que participaron de este evento. Algunos se pudieron dar el gusto de sus vidas y girar en el circuito donde en pocos días correrán sus ídolos.

La convocatoria fue masiva y más de 150 motos aceleraron a fondo en la mejor pista de Sudamérica. La experiencia para muchos fue fantástica y para otros sirvió a modo de entrenamiento para su calendario de competencias anuales, entre los conocidos estuvo Carlos "Tatón" Cejas, el bandeño que este lunes viaja a México para competir en la primera carrera del certamen Mexicano de velocidad.

Otro que también aprovechó a pleno el fin de semana fue Hernán Ceresole que participa en el Súper Bike Argentino. El próximo fin de semana tiene la apertura de su calendario en Trelew, aunque anuncio Ceresole que no estará presente.

Las dos jornadas tanto sábado como domingo fueron excelentes en cuanto al clima, lo que redondeó un espectáculo favorable para los pilotos y para el número de espectadores que asistió tentado por el rugido de los motores al pasar frente al circuito y se llegó a ver la actividad.

El bandeño Carlos Cejas está viajando a México hoy para competir dentro de la estructura del KR Macc Racing, con una Kawasaki de la categoría Súper Sport 600. Respecto de cómo le fue este fin de semana, Cejas apuntó: "Estoy conforme con el trabajo que hicimos. A pesar de que hace un buen tiempo que no me subía a la moto, me sentí bien y me sirvió de mucho este Track Day para volver de a poco a tomar ritmo ya que este lunes viajo a México para comenzar el campeonato allá. La carrera será el próximo domingo en el Autódromo de León. Se viene un año muy cargado de viajes y carreras y espero poder conseguir los resultados que nos permitan ser protagonistas", finalizó.