Fotos El municipio instó a los vecinos a sumarse a la campaña "La Banda limpia es más linda"

20/03/2017 -

"A menos de un mes para que se cumpla un año del lanzamiento de la campaña "La Banda limpia es más linda", los resultados están a la vista con un cambio en el paisaje urbanístico de la ciudad. Esto se pudo concretar gracias al trabajo diario que se realiza", afirmó el intendente Pablo Mirolo. Además, se hizo hincapié en los ejes que planteó la campaña desde que se implementó, entre ellos trabajar en la concientización con los más pequeños, la familia, la escuela. Pero hoy se solicita a los adultos que se hagan responsables y colaboren con los objetivos planteados. Otro de los ejes tiene que ver con la importancia de la utilización correcta de los contenedores ubicados estratégicamente en la ciudad. Es necesario y fundamental brindar consejos a los vecinos para que aporten en el cuidado de la limpieza, el orden y de esta manera no sumarse al deterioro ambiental que sufre la capa de ozono. Para ello, resulta imprescindible educar e informar sobre los elementos que deben arrojarse en los contenedores de residuos: botellas, envases de cartón y plásticos, latas y envases tipo brick (envase rectangular); papel, periódicos y revistas. Caso contrario, no deben arrojarse en los contenedores materiales de poda ni de construcción. El vecino debe colaborar con la tarea de limpieza brindada desde el municipio al no arrojar en la vía pública los residuos generados en sus domicilios, comercios o industrias. No dejar las bolsas al alcance de animales o personas desaprensivas, así como tampoco crear mini basurales, potenciales focos de infecciones. Desde la comuna se solicita también que antes de realizar una poda, se informe para que las ramas no obstaculicen los desagües. Beneficios ambientales Si se hace un uso responsable de los contenedores de color verde instalados en el centro, microcentro y una importante cantidad de barrios, se logrará: reducir el volumen de basura, favorecer la separación y reutilización de materiales reciclables y cuidar el planeta. Se recuerda que los residuos sólidos urbanos son generados en domicilios particulares y todos aquellos provenientes de comercios, oficinas y servicios e industrias, que por su naturaleza y composición puedan asimilarse a los producidos en los domicilios particulares. De esta manera, se avanzará en materia de cuidado ambiental, con la colaboración de los vecinos de la ciudad de La Banda, para que cada vez sea "más limpia y más linda".