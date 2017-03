"Heidi" trajo de vuelta a la televisión a JOSÉ "Pepe" Monje

-

Al cabo de seis años de ausencia en la pantalla chica, el actor José María "Pepe" Monje regresó a la televisión con la tira infanto-juvenil "Heidi, bienvenida a casa" que se ve por la señal de cable Nickelodeon.

"Hubo un cambio generacional muy abrupto de Mariano Martínez a estos chicos que no sé en qué momento se dio, pero por suerte estoy inserto en esto", expresó "Pepe" durante una entrevista con Télam.

En esta vuelta a la televisión; ¿cuál es su expectativa?

Lo que me interesa como actor es poder saber que existe una segunda y tercera temporada de "Heidi" y que a uno lo inviten, porque sabés que tu trabajo estará en distintas partes del mundo y, en lo personal, me resulta productivo e interesante. Hay ganas de volver a recuperar lo que teníamos, de reinsertarnos y de que haya más posibilidades para las próximas temporadas y para poder ganar mercado.

¿Cómo ve el panorama de la ficción nacional?

El espectador argentino tendrá que ayudarnos y mucho porque si nosotros esperamos que el resto del mundo le dé lugar a la ficción nacional, estamos complicados. El espectador es el único que va a tener la posibilidad de volver a nivelarnos para volver a ser competencia tras el golpe del año pasado que fue muy fuerte. Entiendo que ya no se puede adolecer más, que hay que superar el cambio y que tenemos que estar en la medida de las posibilidades. Hay gente que va a tener que defender ciertos lugares, pero otros vamos a tener que adelantarnos.

¿Hay algo que envidiarle a las producciones extranjeras?

Es una autocrítica que hay que hacer, si venimos con los mismos moldes hace años. La televisión modificó la estética cuando vino Pol-ka y cambió el eje. Hubo un movimiento de los actores y la ficción que pasó a tener otra vida y que se estancó un poco. El espectador se durmió, doña Rosa se murió hace años o viró a las ficciones extranjeras, que ya no son como las primeras que eran más localistas. Hoy son producciones masivas que tocan todo, pero no tocan nada, están para venderse y la gente a veces quiere eso. Lo que necesita el público es sentirse identificado y si con los artistas que tienen no se sienten identificados no van a ir a buscarlos, nosotros tenemos que representarlos, que estar un paso más adelante.

¿Cómo se articulan sus vocaciones por el voluntariado y la actuación?

Uno a veces se va de boca y dice que hay que poner el cuerpo. En el escenario, a mí me parecía bastante frívolo y distante; es un espacio en el que te van a aplaudir y te colocan a otra altura. Veo gente que aporta y modifica desde un lugar mucho más simple y grupal y no con una respuesta tan independiente y egoísta, y decidí buscar ese espacio.