Hará teatro con Brandoni con "Justo en lo mejor de mi vida"

20/03/2017 -

Además de volver a la pantalla también regresará en mayo a las tablas de la mano de Brandoni con "Justo en lo mejor de mi vida"; ¿qué le ofrece la TV y qué el teatro?

La televisión te llena de tics y vicios que el teatro te quita porque uno cree a veces que hace un poco más de oficio en la televisión porque tiene más vuelo que lo que puede llegar a tener el teatro, pero la preparación es completamente diferente y el público también. Tenés muchos más recursos en la televisión para poder resolver cuestiones artísticas y es más condescendiente el espectador porque va creciendo a medida que va creciendo el personaje.

¿A qué se debió su inactividad?

Nunca me había retirado de la actuación. Decían que yo solo me dedicaba al cuerpo de bomberos cuando en realidad se trata de un voluntariado. Evidentemente di un paso al costado porque todo el mundo entendió que yo no estaba trabajando más. No sólo no trabajé en ficción sino que tampoco hice teatro. Después de dos o tres años volví al escenario con el unipersonal ‘El Patova’ y apareció la propuesta de ‘Heidi’’.