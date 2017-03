Contó una particular anécdota con Soledad

20/03/2017 -

Temporada nueva, escenografía nueva. Mirtha Legrand volvió a la televisión argentina por partida doble: el sábado por la noche, en una entrevista con el presidente Mauricio Macri, y ayer al mediodía con sus almuerzos. Para su mesa de invitados, la diva además de convocar a Mariana Gallego, su abogada en el juicio por el millonario robo de dinero y joyas, también estuvo Soledad Pastorutti. Y Mirtha no se guardó nada a la hora de las preguntas. Y esta vez sorprendió a la cantante Soledad con un hecho que las tuvo como protagonistas y que refiere a la famosa grieta.

"¿Me autorizás a contar, Sole?’, dijo Mirtha para descolocar un tanto a la cantante, que de todas maneras aceptó el desafío. "No sé que vas a contar, pero adelante", respondió.

"Yo le tengo un profundo cariño y admiración a la Sole. Y en los premios Tato ella estaba con gente que manejaba Canal 7; yo la quería saludar y no me miraba. Y me produjo tanto dolor que le envié un mensaje", relató Mirtha para aclarar que luego Soledad respondió amablemente. "Siempre que la quise saludar, estaba hablando con alguien y no me parecía adecuado interrumpir", explicó la artista de Arequito, para descartar que el desencuentro haya tenido origen en connotaciones polítcas.