LA DIVA FUE contundente: "En el caso de los maestros, el papa Francisco debería intervenir"

20/03/2017 -

Después de la cena que mantuvo con Mauricio Macri y la primera dama Juliana Awada, el sábado por la noche, Mirtha Legrand volvió ayer a sus clásicos almuerzos en la pantalla de El Trece.

En medio de un debate sobre la educación con sus invitados, entre ellos, Alfredo Leuco y Santiago del Moro, la conductora pidió que el papa Francisco intervenga en el conflicto, que hasta el momento lleva varios días sin resolverse. Recordemos que el presidente Mauricio Macri aseguró que el problema educativo "no lo deja dormir" y adelantó que "en los próximos días se conocerán los resultados de las pruebas Aprender", una evaluación que realiza desde el año pasado el Ministerio de Educación de la Nación.

"Dieron muy mal", comentó, y precisó que "más de la mitad de los chicos que terminan el secundario no tienen los conocimientos mínimos de matemática". En ese sentido, también agregó que apenas la mitad de los chicos que entran en primer grado termina el secundario. "Es decir que la mitad ya no terminó el secundario y de los que terminaron menos de la mitad sabe algo de matemáticas básico. Eso los descalifica para un montón de trabajos", sintetizó el sábado por la noche junto a Mirtha Legrand. Mirtha, en su retorno con sus tradicionales almuerzos, lució un diseño verde de Claudio Cosano. Por otro lado, Mirtha destacó la excelente recepción que tuvo en la Quinta de Olivos: "Nos recibieron maravillosamente bien, tanto a mí como a mi equipo" expresó Legrand, quien también tuvo unas afectuosas palabras para Adrián Suar, Pablo Codevilla y la producción de El Trece por haber hecho posible su entrevista sin concesiones. En cuanto a uno de los puntos polémicos de la charla, cuando el Presidente se mostró dubitativo respecto a cuánto recibían de mínima los jubilados, Mirtha fue crítica: "Mucha gente habló de eso, y la verdad es que yo tampoco me acordaba, pero bueno, él es el Presidente", ironizó la diva.