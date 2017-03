Facundo Moyano se separó de su novia, por culpa de Susana?

20/03/2017 -

Tras el útimo encuentro con la diva argentina Susana Giménez, el legislador argentino Facundo Moyano se separó de su novia Eva Bargiela.

Los rumores entre una relación entre "Su" y el dirigente político no son nuevos. De hecho, se los vio juntos en una cena en el hotel Four Seasons y no estaban acompañados por nadie.

El jueves, después de la una de la mañana, Susana Giménez se subió al auto de Moyano que la llevó hasta su casa con su chofer personal.

Al parecer a la novia de Moyano, Eva Bargiela, no le cayó nada bien ya que están separados, según un tuit del periodista Ángel de Brito.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Moyano se refirió a su reencuentro con Giménez y señaló: "Para mí no hay nada que agregar sobre ese tema, ya es pasado y ya está todo más que aclarado por todo el mundo cuál es nuestra relación".

"No me interesa que se hable. Que digan lo que quieran, a mí no me interesa, sólo hablo de política", agregó el diputado.

El diputado nacional del Frente Renovador Facundo Moyano, el año pasado, en oportunidad de asistir al programa El Juego Limpio de TN y conversar con Nelson Castro habló de este tema que, rápidamente, se convirtió en el predilecto de todos los argentinos.

Entre la conversación sobre el proyecto de Ganancias y la relación con el gobierno nacional, el periodista cerró la entrevista con dos preguntas sobre su "supuesto" romance con Susana Giménez.

Cuando se conocieron

Susana y Facundo se conocieron de casualidad a fines de 2016. Coincidieron en un restaurante y Moria Casán, que también estaba allí, se encargó de presentarlos.

En diciembre del año pasado, la estrella de Telefé concurrió a la fiesta de fin de año del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines. Durante la velada se mostró muy jocosa con el referente gremial. Ese hecho no hizo más que alimentar los rumores de amorío.

El legislador sigue en boca de todos, más por su supuesta relación con Susana Giménez.