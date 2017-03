Leyendas de la música recuerdan a Chuck Berry

20/03/2017 -

The Rolling Stones, el ex líder de Animals Eric Burdon y los sitios oficiales de los fallecidos ex Beatles John Lennon y George Harrison, entre otros, recordaron al guitarrista Chuck Berry, padre del rock and roll, fallecido a los 90 años.

"Los Rolling Stones están sumamente entristecidos por el fallecimiento de Chuck Berry. Fue un verdadero pionero de Rock ‘n’ roll y nos influyó mucho. Chuck no sólo fue un brillante guitarrista, cantante y artista, pero, lo más importante, fue un ingenioso artífice como compositor. Sus canciones vivirán para siempre", publicaron "Sus Majestades Satánicas", en su sitio oficial en Facebook.

En tanto, Eric Burdon afirmó que la influencia de Berry fue importante que "cualquier que estuviera en el mundo del rock o el rhythm and blues tenía que tocar sus temas".

Por su parte, la página oficial de los "Cuatro de Liverpool" reprodujo los mensajes enviados desde los sitios de los dos beatles fallecidos, John Lennon y George Harrison, los dos miembros de la banda que más admiraban a Berry, de acuerdo a sus declaraciones.