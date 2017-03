"Petti" le dio de nuevo al "Indio" Solari

20/03/2017 -

A una semana de la tragedia en Olavarría durante el recital del "Indio" Solari, Roberto Pettinato volvió a referirse al ex Redondos. "Lo del Parkinson lo dije en broma, pero al Indio Solari no le creo", dijo el ex Sumo. Puso en duda que el "Indio" tenga mal de Parkinson, y aseguró que sus discos son los peores. "Jamás en la vida voy a creer nada del Indio. Ni que esté enfermo ni nada por el estilo, así me tiemble sus manos delante mío. Si estuviera enfermo creo que haría mejores canciones. Lo del Parkinson lo dije en broma, como los que te dicen que vos sos drogadicto y nadie sabe nada, y yo tampoco sé si lo tiene o no. Entonces dije: ‘Yo no le creo y punto’. Cada uno cree lo que quiere sobre los demás. A mí me lo han hecho mil veces".