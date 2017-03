Stewart consume marihuana

20/03/2017 -

Sir Patrick Stewart, famoso por sus roles en Star Trek y X-Men, expresó su apoyo a los estudios sobre los efectos positivos de la marihuana medicinal y reveló que consume la planta desde hace dos años para aliviar un problema en sus articulaciones. "Hace dos años, en Los Ángeles, fui examinado por un médico y me dieron una nota en la que se me entregó el permiso legal para comprar, desde una salida registrada, productos a base de cannabis, lo que me aconsejaron que podría ayudar a la orto-artritis que afecta mi manos", contó.

El actor sufre de una enfermedad genética que causa un fuerte incomodidad en sus dedos. Tras probar con aerosol, pomada y chicles en base a marihuana, resaltó que "han reducido la rigidez y el dolor".