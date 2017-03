Laurita, ¿afuera del Bailando 2017?: "No quiero hacer más de lo mismo"

Fotos Puso en duda su participación en el certamen de ShowMatch.

20/03/2017 -

Después de que en el Bailando 2016 la pareja de "Fede" Bal y Laurita Fernández diera mucho que hablar no solo por sus movimientos en la pista, la continuidad en el certamen de este año estaría en dudas al menos para la bailarina. "No quiero cansar ni aburrir", aseguró la bella rubia en Agarrate Catalina. "En realidad todavía no hablé con la gente de Ideas, me llamaron y lo llamaron a Fede y todo, pero nosotros no salimos campeones la última vez", explicó. "Entonces no tenemos la obligación de seguir como pareja de baile", aseguró la joven, en un buen momento profesional, tras debutar como actriz en Quiero vivir a tu lado.

"En realidad no depende de la pareja en sí, el tema es respecto de participar o no participar", dijo en el ciclo radial de Catalina Dlugi sobre sus dudas de formar parte del Bailando 2017. "No estoy segura todavía, pienso desde el lado artístico, no quiero aburrir, no quiero hacer más de lo mismo", explicó. "Para mí personalmente siempre es un placer trabajar con Ideas, y sé que extrañaría mucho bailar, pero también siento que necesito probar cosas nuevas", finalizó Laurita Fernández, con un paso afuera del certamen de ShowMatch.