Si llueve en Qatar, los pilotos decidirán si se corre

Fotos El circuito de Losail bajo la lluvia

Hoy 08:57 -

Los pilotos de Moto3 únicamente pudieron aprovechar media hora de actividad en la pista y los de Moto2 ni siquiera se subieron a sus monturas. Ese fue el panorama que dejó ayer la lluvia en el último día de test en Qatar de pretemporada de las categorías inferiores y el que teme Dorna para el inicio del Mundial este fin de semana. Solo una vez descargó agua en Losail con MotoGP presente, pero asusta porque cuando lo hizo (en 2009) la carrera se suspendió y porque no se descartan más chubascos durante el domingo de gran premio.

Loris Capirossi y Franco Uncini, que forman parte de la Dirección de Carrera, rodaron hace tiempo con la pista mojada para comprobar su visibilidad por la noche con la luz artificial y sus sensaciones fueron muy optimistas, pero ellos no tienen la última palabra, sino los pilotos. Así lo explica Mike Webb: "Hemos tenido algunas sesiones en las que ha llegado la lluvia y queríamos estar seguros de lo que hay que hacer, así que Loris y Franco hicieron una prueba por la noche con el circuito mojado y su conclusión fue que no era imposible rodar así".

Por tanto, y aunque parecía que la lluvia ya no suponía un problema para la noche de Qatar, no hay una decisión tomada sobre lo que ocurrirá si al cielo le da por ser protagonista a 20 kilómetros al noroeste de Doha: "No es una decisión final que vayamos a correr bajo la lluvia, pero hemos dicho a pilotos y equipos que estén preparados para probar en mojado y decirnos cómo es, si se puede competir o si hace falta que hagamos otra cosa".