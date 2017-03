Fotos "Despedida de Solteros": Agustín y Kiara fueron expulsados

Hoy 09:02 -

"Perdón a la producción, perdón a todos pero estoy re mal", dijo Agustín, tras ingresar al loft por la puerta, y recibir la contención de sus compañeros. De todas formas, no pudo ver a su pareja porque ella se encontraba hablando con el psicólogo del programa conducido por Marley y Carina Zampini.

"No me arrepiento de lo que hice porque de las cosas que hago no me arrepiento, son cosas que siento, me hago cargo delo que siento. Me hago cargo de mis actos siempre", manifestó Agustín.

Una vez conocida la decisión de la producción, el -ahora- ex participante dijo: "No era lo que buscaba (la expulsión) pero sabía que estaba dentro de las posibilidades. Vinimos a tratar de ganar un programa que por mi parte se me hizo muy pesado, por el encierro, la falta de ella. Estoy muy orgulloso de ella, es el amor de mi vida y la amo con todo el alma". Y agregó: "Esta vez sentí que ella pensaba lo mismo que yo y si yo no lo hacía lo iba a hacer ella".

Sin embargo, Kiara dijo que hubiese preferido seguir en el juego. "Hice lo que sentía. Una de las cosas que me enseñó ella es a hacer lo que siento, era algo que sentí mucho. Es responsabilidad mía pero es algo que sentía", concluyó Agustín.