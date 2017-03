Baradel: "Mauricio Macri desconoce la realidad"

Fotos Roberto Baradel

En la previa de la reunión que tendrán los gremios docentes con el gobierno bonaerense esta tarde, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, advirtió que la oferta salarial que recibieron "es bajísima" y afirmó que María Eugenia Vidal, "recortó el presupuesto en Educación".

"Hay que reconstruir la confianza que se rompió en la Provincia. Más allá de que se puedan reconstituir esos puentes, la Provincia no va a poder configurar una propuesta si no tiene asistencia nacional. Y ahí es clave el rol del Gobierno nacional. Estoy de acuerdo con que hay que reconstruir canales de diálogo", expresó.

El paro

En declaraciones a radio Con Vos, el sindicalista justificó la continuidad de las medidas de fuerza porque "la propuesta que hace (la Provincia) de aumento salarial es bajísima" y afirmó que "en la mayoría de los años anteriores, las paritarias se cerraron por encima de la inflación".

Y sobre la gestión de Vidal dijo que "hablan de educación pública de calidad, que van a mejorar la situación, y el año pasado no entregaron una sola netbook, no entregaron un solo libro, un solo laboratorio en las escuelas, no pusieron un solo peso para la infraestructura, dejaron congelados los cargos docentes. Digamos las cosas como son. Además, Vidal recortó el presupuesto en Educación. Va de un 28 por ciento a un 25 por ciento", detalló.

Como Mirtha Legrand

A su vez, el gremialista coincidió con las críticas que este fin de semana efectuó, cara a cara con Mauricio Macri, la conductora televisiva.

"El Presidente desconoce la realidad y el reclamo. No sé si está mal asesorado o lo piensa él directamente, creo que lo piensa. El foco del conflicto es el llamado a paritaria nacional, no por un capricho nuestro, sino porque hay una ley que lo obliga al Gobierno. Lo que decimos es que si la ley no los convence, tienen que enviar un proyecto al Congreso y modificarla", concluyó.