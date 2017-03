Macri y su apoyó a Vidal: "Cada vez la admiro más"

Fotos Mauricio Macri junto a la gobernadora Vidal inaugurando una fábrica de helicópteros.

Acompañado por María Eugenia Vidal, Mauricio Macri visitó la fábrica de helicópteros Cicaré en la ciudad bonaerense de Saladillo. En medio del conflicto docente, el Presidente habló sobre la gobernadora bonaerense y aseguró: "Cada vez la quiero y admiro más, por cada batalla que da". También se quejó de los que ponen obstáculos a los cambios que encaró desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2015.

En su breve dicurso, además, Macri reiteró que en la Argentina se necesita "estabilidad y reglas claras a largo plazo", por lo cual enfatizó: "No va más ese parche que al tiempo no nos deja mucho".

Por su parte, Vidal volvió a criticar esta mañana a los gremios docentes en la provincia y planteó que hay muchos argentinos que no consideran "la posibilidad de no ir a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores o las cosas no salgan".