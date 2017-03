Fotos Murió David Rockefeller a los 101 años

Hoy 13:22 -

David Rockefeller nació en 1915 en una mansión en el centro de Manhattan, donde actualmente se encuentra el Museo de Arte Moderno (MoMA). Es nieto del magnate del petróleo John D. Rockefeller y su padre fue el único heredero de John. Su madre, la "chic" Abby, fue una de las fundadoras del MoMA.

Según la revista Forbes, David Rockefeller, quien se licenció en Economía en la Universidad de Harvard (fundada por su familia), para luego estudiar en Londres y en la Universidad de Chicago, donde se doctoró en Economía, acumulaba una fortuna estimada en 3.300 millones de dólares.

Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en Francia como capitán y en el Norte de África dentro de la inteligencia militar.

Rockefeller también era miembro la iniciativa "The Giving Pledge" (el compromiso de dar) creada por los inversores estadounidenses Warren Buffett y el fundador de Microsoft, Bill Gates, por la que se compromete a entregar al menos el 50 por ciento de su patrimonio.

"Soy consciente de lo afortunado que soy", dijo una vez a la revista "Forbes". "He tenido una vida maravillosa. Estoy convencido de que, si bien lo material puede contribuir mucho a una vida hermosa, si no se tienen amigos y familiares, la vida sería vacía y triste y lo material ya no sería importante".