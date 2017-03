FÚNEBRES | 21 de Marzo de 2017

21/03/2017 -

Fallecimientos

21/3/17

- Vilma Alicia Chávez

- Alberto Pascuali Almada

- Juan Carlos Torres (Quimilí)

- Mercedes Tránsito Santillán (La Banda)

- Paula del Rosario Sayago

- Graciela del Carmen Gutiérrez

- Blas Emiliano Chapa

- Hugo Federico Palavecino

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

RUIZ VARGAS, LUIS ALFREDO (q.ep.d.) Falleció el 19/3/17|. Darío Palomo, Marta Carabajal, sus hijos Walter y Miriam Gorocito, Gustavo (a) y Sergio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 18/3/17|. Sus hijos Sandra Corvalán, Carlos, María Inés y Gladys, Miguel, Matías y Agustín Acuña, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en dicha ciudad. Que brille para Él la luz que no tiene fin.

ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL RAMÓN (Ñato)(q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 18/3/17|. Sus vecinos de calle Misiones al 800, flias de Bulacio, Lencina, Jerez, Peralta, Sarmiento, Carabajal, Silva, Martín, Ibarra, Pavón, Landriel, Lewis, Ninich, Ponce, Lopez, Vega, Amadey, Copan, Avila, Villarreal, Elvira Villarreal, Rodolfo, Ruiz participan con gran dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos y demás flias. y elevan oraciones en su memoria. Brille para él la luz que no tiene fin.

ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 18/3/17|. Cámara del Trabajo, sala 5ª y 6ª participa con dolor el fallecimiento del padre del querido compañero Agustín Acuña.

ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 18/3/17|. "Siempre estarás en nuestro recuerdo". Sus ex compañeros de la Subsecretaria de Promoción: Norma Roldán, Raquel de Silva, Ely Juárez, Lucho Alderete, Norma Maldonado y Guillermo Capella acompañan a sus hijos en tan irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, EMILIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Raúl Rocha y familia, participan del fallecimiento de la madre de su amiga Ana María Jiménez. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAPA, BLAS EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Su esposa María Lescano, hijos: Claudia, Karina, Cecilia, Diego, Cristian, Ricardo, Exequiel, h. pol. nietos, demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados 15 hs. en el cementerio Los Pocitos. C. de duelo P.L. Gallo 330 (SV). Serv. Caruso Cia. Arg., de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CHÁVEZ, VILMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/17|. Sus hermanos Mirta y Hugo, su cuñado Juan Carlos, sus sobrinos Gustavo, Juampi, Narda, Franco, Maxi y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el descanso.SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 tel. 4219787.

CHÁVEZ, VILMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Sus vecinos: Graciela Robles y Carlos Reynaga y sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y sobrinos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHÁVEZ, VILMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/17|. Fuiste y serás ejemplo de humildad, fortaleza, amor y entrega al prójimo, hoy Dios abrió las puertas del Cielo para que descanses eternamente en sus brazos. Te despedimos con mucho dolor y gratitud. Fidelia y Delia Bustamante y Maria y Raúl Vazquez.

CHÁVEZ, VILMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/17|. Jehová es mi pastor nada me puede faltar. Vilma: Todas las virtudes que sembraste en la tierra lo recogerás multiplicado en el Cielo. Te despedimos con amor. Mirta B. de Olivera y familia.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Aníbal José (Pepe) González y flia. acompañan en este doloroso momento a su querido amigo Lito Juárez, a sus hijos y hermanas. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, GRACIELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Su esposo Oscar Alonso Paz, hijos Oscar, Ricardo, Jesús Paz y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUTIÉRREZ, GRACIELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Acompañamos a nuestro querido amigo Oscar, en esta dolorosa pérdida y que Dios le dé las fuerzas para seguir adelante junto a su hijo Oscarcito. Sus amigos Luchy Raed y Sra., Claudia y su hermana Nimia. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, GRACIELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Sus amigos Gustavo, Beto, Lilibeth y Graciela Azar Raed participan su fallecimiento con inmenso dolor y acompañan a su esposo Oscar e hijo Oscarcito. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, GRACIELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Que Dios la tengan en la gloria. Tu amigo y hno. del corazón Guilli y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Raquel de Arzuaga de Ferreiro, sus hijos Alejandro y Elenita, José y Elizabeth, Teresita y Eduardo, Carlos y Susana, Mercedes y Javier, Ramón y Adriana, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. León F. Martinetti, su esposa Carmen Lantella e hijas acompañan a su amigo Gustavo en tan doloroso momento.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y Josefina Godoy Jaramillo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. María Luisa Daher participan con gran dolor el fallecimiento de su amiga Elva. Acompaña a sus hijos y demás familiares en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Esther Z. de Neme, sus hijos Ricardo y Graciela participan con dolor su fallecimiento.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Sofía Nazario y toda su familia participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Rogamos una oración en tu memoria.

JURE DE NAZARIO, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/17|. Fernando Llapur y flia, acompañan a sus amigos en esta irreparable pérdida.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. El cónsul honorario de la República Árabe, Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim e hijos lamentan profundamente su partida terrenal y acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. José Ricardo Jiménez (h), Ignacio, José Ricardo Jiménez, participan con dolor su fallecimiento.

PALAVECINO, HUGO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Su esposa Alejandrina Suárez, hijos Manuel, Valle, Valeria, Rodolfo, Ariel, Patricia, Jorge Palavecino, h. pol. nietos, nietos pol. bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio R. de Soria a las 16 hs. Casa de duelo Calle 69 Nº 697 Bº Ej. Arg. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su esposa Marta Rosa López sus hijas Cecilia y Magalí, hijo pol. Enrique Lobos, nietos Lucas, Pilar y Mariano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Sus hermanos políticos Dante A. López, Mario Diósquez, Alba Lía Abdala, Noemí M. Lopez, sobrinos Marta y Raúl, Patricia y Jorge, Mario D. y Noelia y sobrinos nietos Agustina, Constanza, Lara y Lautaro participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Sus sobrinos Eve y Gustavo López e hijas Laura, Lucia y Lourdes, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío. Oramos por su eterno descanso.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Los compañeros de Magalí; SADAIC. Sucursal Tucumán, participan el fallecimiento de su papá, y ruegan al Señor lo reciba a su lado en paz y lo colme de su luz eterna.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. María Teresa Rotondo de Muratore y flia., participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus seres queridos. Rogamos oraciones por la paz de su alma.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Las amigas de su hija Magalí; Alba, Rosi, Claudia, Anita, Muñe, Carina, Cielo, Laura, Claudia, Silvana, Mónica y Sara participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Emilse de Benavente, Gustavo Juárez y Alba Ovejero, participan y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. José Rafael Ingratta, Teresa Silvia Giangreco, sus hijas Paola, Mónica, Mariela y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo y vecino. Acompañan en su dolor a su esposa, hijas y demás familiares.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. José Pablo Giangreco, sus hijos Lorena y Pablo con sus respectivas flias. participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro amigo y vecino, acompañando a la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. El diácono Mario O. Belizán, su esposa Elizabeth Muñoz Suasnábar, sus hijos Elizabeth del Valle, Sandra Marisa, María Gabriela y Mario Martín, nietas y nietos comparten el dolor de su querida familia y ruegan al Padre Eterno por el triunfo de su vida en la Gloriosa Resurreccion.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Las amigas de su hija Cecilia: Lili Zarco, Gaby Belizán, Ángeles Kralis, Karina González, Claudia Ivir, Verónica Quiroga y Viviana Cervera, participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PASCUALI ALMADA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Compañeras y amigas de su hija Cecilia Promoción 88 Bachiller Mercantil Franciscanas, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ VARGAS, LUIS ALFREDO (q.ep.d.) Falleció el 19/3/17|. Su madre, hermanos y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RUIZ VARGAS, LUIS ALFREDO (q.ep.d.) Falleció el 19/3/17|. Sus tías Chiqui y Pila, tus primos Mara, Claudia y Cococho, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ VARGAS, LUIS ALFREDO (q.ep.d.) Falleció el 19/3/17|. Luis Roldán, su esposa e hijas Luciana y Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAYAGO, PAULA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/17|. Su esposo Picha, sus hijos Jimena, Alejandra, Duilio, Maxi, nietos Álvaro, Ana Paula, Ángel, Alexis, Sabrina, Alejo, Guadalupe y Ludmila. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE La Plata 162 TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

RAFAEL, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/92|. Querido papá, a pesar del tiempo pasado, estás en nuestros recuerdos. Tus hijos Luis María, Danilo René, Elsa Helena, Miguel Ángel y Marcela Alejandra y sus respectivas familias, invitan a la misa a celebrarse en San José del Bº Belgrano hoy a las 20.30 hs. al cumplirse 25 años de su fallecimiento. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

IBÁÑEZ, CLEMIRO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/05|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Su esposa Argentina Trejo, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos lo recuerdan con amor al cumplirse 12 años de su fallecimiento.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

HEGETSCHWEILER, EMILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Estefanía Leal y sobrino en el afecto Matías Caroti, participan el fallecimiento de su querido tío Nito, que ya está junto al Señor todopoderoso. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

HEGETSCHWEILER, EMILIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. Ramón y Graciela, sus hijos Emilio, Germán y Estefanía Leal, participan su fallecimiento, rogando al Altísimo por su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Sus amigos Oreste E. Pereyra y María Esther Jiménez de Pereyra comparten el dolor causado por tan irreparable pérdida. Docente de vocación supo poner el mayor esfuerzo en favor de los alumnos que supieron valorar la ética que emergían de sus enseñanzas. Rogamos oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Ana María Pereyra y familia participan con profundo dolor la partida de su querida profesora, quien dejó huellas profundas de enseñanzas y amor. Acompaña a su familia en este difícil momento.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Jamás un atropello, nunca una falta de respeto, siempre una sonrisa, un consejo, una enseñanza, su sola presencia infundía respeto, pero más que autoridad era una madraza. Señora Petty: Vivirá eternamente como uno de los recuerdos más hermosos que atesoro de los largos años en la Escuela Normal Benjamín Gorostiaga. Que Dios le conceda en el Cielo, todo lo que sembró en la tierra. Gracia Ponce Faila participa con profundo dolor su fallecimiento.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. María Teresa M. de Alcaide y Cielito Alcaide de Hamann despiden con gran pena y dolor a la querida Pety. Rezan por la paz de su alma y cristiana resignación para su flia.

SANTILLÁN, MERCEDES TRÁNCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/3/17|. Sus hijos Natividad, Margarita, Rosa, Raúl, Isabel, Cesar, Fernanda, Rubén, su hna. Valle y demás familiares. Sus restos serén inhumados hoy 10 hs en el cementerio de Ahí Veremos (dpto Banda). SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GÓMEZ, ANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/3/06|. Hoy se cumplen 11 años de tu partida. Te recordaremos con mucho amor y cariño. Tu hija Sara, tu hijo hijo político Magui, tus nietas Gaby, Sole, Judith y Adrián; tus bisnietos Sofía, Juan Cruz, Marcos, Agustín y Octavio, invitamos a la misa que se oficiará en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes a las 19 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CANCINOS, JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hijos Guido, Olga Mirian, Julio, Víctor, Raúl, Eduardo, Carlos, Héctor, Juan y Nancy Paz; Mariano y Nelly Cancino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán.

CANCINOS, JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 226 acompaña en el dolor a la docente Nancy Paz y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

TORRES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció 18/3/17|. Señor, dale el descanso eterno. Sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Quimilí. Caruso Cia de Seguros - EMPRESA MANZINO.

TORRES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció 18/3/17|. Ya está en tu puerta Señor, déjalo que descanse en paz. Aldo Cardozo, su esposa Olga Aragón e hijos, con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del amigo y vecino de muchos años. Acompañan a su familia con el más cálido sentimiento. Quimilí.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CHAZARRETA DE LIZÁRRAGA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. "Madre querida hoy hace 9 días que partiste al Señor. Nos dejaste un gran vacío, nunca te olvidaremos.Tus enseñanzas quedaron grabadas por siempre en nuestros corazones, sólo nos queda el consuelo de saber que estás en los brazos del Señor. " Sus hijos , hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20,30 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

LUNA, CÁNDIDA DEL VALLE (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Mamita, es imposible describir el dolor que dejó tu partida, tantas cosas te faltaban vivir junto a nosotros. Solo nos queda continuar hacia adelante, como tú lo hubieses hecho, como me enseñaste. Tu recuerdo siempre estará presente. Tu hija Lourdes y hermanos agradecen a familiares y amigos que nos acompañaron en este difícil momento e invitamos a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse el primer mes de su fallecimiento. Frías.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CARRERAS, JUSTO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 30/12/14|. Para nuestro padre querido: te fuiste al cielo y yo me quede aquí, con una sonrisa fingida, porque desde que te fuiste no he vuelto a sonreír como solía hacerlo... aún hay días en el que sigo esperando tu regreso, porque aún guardo la esperanza de algún día volverte a ver, abrazar y conversar de todo lo que me ha pasado. Espérame allá y apártame un lugar porque algún día tendré que irme también hasta entonces me conformo con encontrarte en mis sueños... Hoy cumplirías 54 años papá, y sé que desde donde estás, nos guías y proteges como lo hiciste siempre, gracias por todo lo que nos enseñaste y brindaste. Gracias papá por habernos amado a tu manera. Su esposa, sus hijos María José, Miguel, Gabriela, Lucrecia, José María y tus nietos te recuerdan con mucho amor.