Macri elogió a Vidal "por todas las batallas" en Buenos Aires

Fotos ACTO. El presidente Macri acompañó a Vidal a una fábrica de helicópteros en la localidad bonaerense de Saladillo.

21/03/2017 -

El presidente Macri puso de relieve que su gobierno tiene una mirada "de largo plazo", y "no más el parche que con el tiempo nos deja a todos mucho peor" y por ello destacó la figura de María Eugenia Vidal "por todas las batallas que quedan", señalando que "cada batalla la da por cada uno de los bonaerenses".

Destacó seguidamente "el valor de la palabra, responsable" y no "esta carrera de obstáculos, de andar esquivando pozos, trampas, de aquellos que no creen en la sociedad que estamos generando".

Sus palabras fueron una alusión directa a los obstáculos que la gobernadora tuvo con los gremios docentes.

Destacada labor

Durante su breve discurso el Presidente destacó la labor de Augusto Cicaré, el fundador de la empresa especializada en el desarrollo y producción de helicópteros livianos, a quien conoció durante la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia de las Nación. En aquel momento le aseguró que iba a poder duplicar su producción.

El Jefe de Estado habló a lo largo de su discurso del valor de la palabra empeñada, señalando que durante su vida no tuvo crédito ni apoyo y ahora, en cambio, vive una nueva realidad, ya que va a poder multiplicar por cuatro la producción de helicópteros y por dos la gente que empleará y esto da por tierra "los discursos que nos bajaron durante años de que no podemos, no tenemos las mismas capacidades".

El crecimiento de la empresa de Cicaré "ratifica una decisión de fondo que tomamos hace 15 meses, de animarnos a cambiar, de abrir la puerta llena de desafíos, dudas. El mundo hoy está cruzando por una enorme cantidad de dificultades" pero hay que entender que "todas estas dificultades que el mundo plantea son oportunidades".

Agregó, "salimos del cepo, que era una demostración de sometimiento, una limitación a no creer en nosotros mismos; salimos del default; ahora necesitamos la confianza de uno al otro, dentro del país y fuera del país, y ello trajo crédito, financiamiento, no solo para las familias, que después de 50 años consiguen créditos a 30 años para comprar su casa propia".