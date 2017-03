Juez dijo que los reclamos son virulentos cuando no gobierna el PJ

21/03/2017 -

El embajador argentino en Ecuador, el cordobés Luis Juez, consideró este lunes que cuando el peronismo no gobierna" los reclamos sociales y gremiales "tienen una virulencia por momentos inusitada" que no tienen cuando se trata de un "gobierno peronista".

"Hay una virulencia por momentos inusitada cuando se trata de un gobierno que no es del palo del PJ", aseveró el embajador, al remarcar que la gestión de Cambiemos "vino para quedarse".

En ese marco, consideró que existe "una virulencia exacerbada que, cuando el peronismo no gobierna, los reclamos en la Argentina tienen un nivel de estruendo, de ruido y de rigurosidad que no le pasa a los gobiernos peronistas". No obstante, remarcó que eso "no tiene que ser una excusa" sino que, por el contrario, es necesario "meterle para adelante, cumplir los compromisos con la palabra empeñada, y atender los reclamos y resolverlos".