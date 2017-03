"Picada" en la Roca: la fiscal de Faltas imputará a conductores

Fotos CARRERA. Dos autos de alta gama corrieron una picada en el centro.

21/03/2017 -

Fiscalía de Faltas de la Municipalidad de Santiago del Estero concluyó con la instrucción a raíz de una picada ilegal que realizaron dos vehículos de alta gama a principios de febrero de este año en pleno centro, y hoy hará la presentación de la imputación de cargos contravencionales contra los choferes de ambos rodados.

Así lo confirmó a este medio la Dra. María del Carmen Carpintero, fiscal de Faltas municipal, quien adelantó que entre la formulación de imputaciones a los conductores se encuentran "exceso de velocidad" y "alteración de la vía pública".

"Hemos concluido satisfactoriamente la etapa de instrucción y mañana (por hoy) estará en condiciones de efectuar ante el juez de turno, el Dr. Marcelo Agüero, la formulación de la imputación sobre los hechos que he logrado corroborar", subrayó.

Como se recordará, el intendente interino Juan Manuel Beltramino había emitido un decreto pidiendo la intervención de la Justicia de Faltas, tras la divulgación en este medio de un video que se viralizó en las redes sociales, en el que un automóvil marca Ferrari F430 y un Nissan GT-R, protagonizaban una picada ilegal en avenida Roca, desde su intersección con calle Urquiza hasta Rivadavia, en pleno centro de la capital santiagueña.

La fiscal municipal agregó que las imputaciones son "el resultado de pericias realizas por la Seguridad Vial de la Policía Federal, en Buenos Aires, a un video y a la planimetría que aportó Suelo Urbano de la Municipalidad".

"Esto se ha manejado en la etapa de instrucción por parte de la Fiscalía y me ha permitido llegar a esta conclusión. No me podía haber arriesgado a hacer una imputación sin tener pruebas de cargo contundentes como las que se han recolectado", resaltó.