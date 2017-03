Díaz Gallardo hizo una exhibición para los presos

Fotos LA PLATA. Diego Díaz Gallardo (segundo de la derecha) se mostró contento por participar del evento boxístico.

Diego Díaz Gallardo se entrena con todo en Buenos Aires para ir en busca el próximo 31 de marzo del título mundial mediano de la WBF ante el francés Michel Mothmora y lo hace también cumpliendo con algunas actividades que sirven para fomentar el deporte.

Pero lo curioso del tema es que el boxeador santiagueño, junto con otros profesionales, participó el viernes último de una exhibición en la Unidad Penal 18 de Joaquín Gorina, partido bonaerense de La Plata.

"Fue una experiencia muy linda porque fue la primera vez que participo de algo así. Fuimos con otros boxeadores a hacer una exhibición para los internos del penal y la pasamos muy bien. Hablé con el director de la Unidad y me dijo que la idea es fomentar en la institución carcelaria la práctica del deporte y me parece que está muy bien. Ya tienen equipos de fútbol, básquet y hockey. Cada vez que tienen que jugar afuera, lo hacen con la custodia encima", comentó Díaz Gallardo cuando ayer habló con EL LIBERAL.

Hugo "Popeye" Luero, ex campeón argentino y sudamericano, fue otro de los que amenizó la reunión y también comentó sus sensaciones.

"Estuve en varios penales, me gusta colaborar porque acá uno se siente cómodo. Es importante poder traer el deporte en estos lugares, para mí el boxeo es un arte, no lo hace cualquiera, y facilita aprender a caminar, defenderse a no bajar los brazos", expresó el ex boxeador.

Un preso en acción

José Luis, uno de los reclusos que subió al cuadrilátero a hacer guantes, destacó que "armamos un grupo de chicos que estamos entrenando todos los días para salir adelante, tener una meta en el día a día, entrenar, hacer las cosas lo mejor posible para cuando nos toque estar enfrente de algún rival".

"Pero esto también nos ayuda un montón para reflexionar muchas cosas, nos ayuda descansar más tranquilos, a cambiar", explicó. Por último, el jefe de la Unidad, Walter Burgos, señaló que "el deporte, tanto como la educación y el trabajo, ayudan mucho".

"El cambio lo tiene que hacer cada interno, pero el Estado le tiene que dar las distintas herramientas para poder lograrlo, y ese es nuestro desafío", finalizó.