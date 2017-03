"Ahora nos van a mirar con otros ojos"

21/03/2017 -

Frank Kudelka tiene en claro que la sorpresiva victoria de su Talleres sobre Boca en la Bombonera llevará a prestarle más atención al equipo cordobés. "Ahora nos van a ver con otros ojos", sentenció el entrenador del equipo cordobés. En el raid mediático del DT más buscado desde el domingo por la noche, Kudelka reconoció que fue a La Boca a "buscar el resultado" y que el local "se sorprendió" con su esquema de juego. "Cuando un equipo impone su forma obtiene más resultados. Boca se sorprendió con nosotros", evaluó. El objetivo fue saber aprovechar "el espacio" que deja Boca, en especial luego que Talleres lograra el empate. "Hubiese sido bueno tener la posesión, pero sabíamos que no lo íbamos a poder hacer y que Boca tiene buena posesión, virtudes técnicas, pero también deja espacios atrás y había que aprovecharlos", dijo. Pero la importancia de haberlo hecho lo resalta en que no sumó volantes de recuperación sino de posesión. Reconoció que fue penal de Juan Cruz Komar aunque aseguró que en la cancha no vio claramente la jugada. Y elogió a Pablo Guiñazú, el más experimentado del plantel, a quien tiene en claro como el "técnico dentro de la cancha".