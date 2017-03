Emanuel Reynoso destacó el estilo de juego de Talleres

Fotos ABRAZO DE GOL.

21/03/2017 -

El volante ofensivo de Talleres de Córdoba Emanuel Reynoso, quien anotó el segundo tanto de la victoria de su equipo ante Boca Juniors, 2 a 1, en la Bombonera, manifestó ayer que el éxito se sustentó en el hecho de "salir a jugar de igual a igual" sin importar el escenario.

"Salimos a jugar de igual a igual en la cancha de Boca y ganamos, eso no es poco", dijo el mediocampista. "Lo tomé muy tranquilo, es una cancha difícil pero salí tranquilo a jugar", relató el futbolista, en declaraciones a Radio Sucesos.

Reynoso, además de convertir el tanto del triunfo, fue quien asistió a Victorio Ramis en el primer gol de la "T", cuando se acababa la primera mitad.

Sobre esa conquista, Reynoso expresó: "Decíamos con ‘Pipe’ (Ramis) que la jugada del primer gol fue una jugada del ‘Tallerito’ (equipo de inferiores del club)".

Esas acciones destacadas convirtieron al juvenil futbolista, de 21 años, en una de las figuras del equipo de Frank Kudelka.

"Los más grandes siempre me dicen que no es solamente jugar, sino también marcar y ayudar al equipo", dijo Reynoso destacando que su tarea en el equipo no se reduce solamente a generar juego cerca del arco rival.