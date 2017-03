Aconsejan realizar los controles oftalmológicos a niños para la detección precoz de patologías

Fotos SIGNOS. Cuando los niños comienzan las clases suelen detectarse la mayoría de los problemas visuales.

21/03/2017 -

Si un niño no puede copiar bien lo que la maestra escribe en la pizarra, si se acerca demasiado al televisor, si sufre de dolor de cabeza o de los ojos puede ser que tenga un problema visual de gravedad. Muchas veces los chicos no pueden precisar si no ven bien y por es responsabilidad de los padres llevarlos al control correspondiente con un oftalmólogo. La importancia del control radica en que hasta los 7 años el niño puede estimular la visión y corregir su problema.

Las estadísticas muestran que un 25% de la población estudiantil puede tener problemas visuales no detectados como miopía, hipermetropía, astigmatismo, o el llamado "ojo vago, débil o perezoso".

"Los controles en los niños debieran ser obligatorios desde el nacimiento, porque desde allí se detectan patologías. Me alegra mucho ver que los padres van al consultorio, enviados desde los jardines de infantes y escuelas. Antes de los dos años, que es cuando inician el preescolar, ya se pueden detectar las patologías visuales como ser ambliopías, que significa tener un ojo vago", explicó la Dra. Patricia Larcher, oftalmóloga infantil, a EL LIBERAL.

La especialista subrayó que "la ambliopía es la mala visión en uno o ambos ojos, debido a una falla en el desarrollo visual en los primeros años de vida. Puede ser irreversible si no es tratada en forma oportuna. Entonces, el niño no sabe que ve poco de un ojo o de dos ojos, esto se detecta cuando el niño concurre a la consulta".

En relación con las consultas que se reciben a diario, la Dra. Larcher sostuvo que muchos niños padecen de "los vicios de refracción, como lo son las miopías, hipermetropías, los estrabismos y astigmatismos".

"Si bien controlamos a un niño porque se cree que puede ser corto de vista, nos ha pasado que detectamos otros tipos de patologías más graves, como son los tumores", ahondó.

Detección temprana

La médica destacó que es importante detectar los problemas visuales hasta los siete años para que pueda corregirse la visión.

"El desarrollo visual de los niños termina entre los 6 y 7 años, entonces tenemos todos los años anteriores para realizar estimulación. Es decir, ir corrigiendo el problema con anteojos por ejemplo, y en el caso de las ambliopías se hace oclusión del ojo sano, para que el ojo vago pueda recibir estimulo y desarrollar una mejor visión que tiene en el momento del examen", explicó la Dra. Larcher.

También dijo que si no se hacen los controles a tiempo "la estimulación que uno podía haber realizado ya está atrasada, porque termina el desarrollo de la visión a los 7 años".