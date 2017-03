Fotos VA POR MÁS. Olímpico tiene una variedad de recursos en su plantel y Mauro Cosolito aporta soluciones cada vez que es utilizado por Fernando Duró.

21/03/2017 -

Mauro Cosolito avisó que el partido de mañana es clave para Olímpico, en virtud de que Instituto de Córdoba es un rival directo en la lucha por los puestos de vanguardia de la Conferencia Norte.

El alero santafesino habló de cara al partido de mañana y recordó que hay una diferencia negativa de 11 puntos con el equipo de Ariel Rearte, que se impuso 88 a 77 cuando se enfrentaron en Córdoba.

"Enfrentamos a un rival directo, con el que ya jugamos allá y tenemos una diferencia negativa de 11 puntos. Es un rival que está en la lucha, tenemos todo en cuenta. La verdad que el primer objetivo era ganar el partido ante Atenas, ahora éste y así son cinco objetivos de local que tenemos para después salir bien a la ruta. Este partido es de lo más trascendente porque es un rival directo", avisó entusiasmado.

Progresos

Al ser consultado por los progresos del equipo, explicó: "Mejoramos mucho defensivamente, encontramos un 4 como David (Nesbitt) que en el año no habíamos conseguido y pasaron un montón de cosas en esa posición. Él nos da muchas variantes defensivas, muchos rebotes ofensivos y también muchas variantes ofensivas para jugar en el poste bajo. Le faltaba algo al equipo y era completarlo. Después nos pusimos bien atrás, intensos. Y cada uno va encontrando su lugar nuevamente, porque el equipo se volvió a rearmar. La verdad que encontramos tanto en David como en Kyle (Lamonte) dos buenos tipos que nos ayudaron a crecer como equipo".

Cosolito no escatimó elogios a la hora de hablar del rival. "Sabemos del potencial de Instituto, de los americanos. La verdad que vamos a plantear el partido para que ellos no toquen mucho la pelota y no hagan muchos goles. Vamos a ir sobre ellos, pero sin descuidar al resto, porque tanto Bertone como Gerlero, Ciorciari y Whelan son jugadores con mucha categoría que si los dejás solos te pueden hacer mucho daño. Sabemos cuáles son sus virtudes, cómo neutralizarlos. Esperemos hacer bien las cosas atrás para poder correr, que es como nos sentimos cómodos", opinó el alero, que utiliza la camiseta Nº 10.

Por último, habló de cara la afición. "Es un lindo partido para que la gente venga y nos siga acompañando, que siga confiando en nosotros. Los que estuvieron siempre, más aún. Y los que no, que se empiecen a sumar. Tenemos un buen equipo, que pese a mil adversidades, siempre fue para adelante. Esperemos ganar para darles una alegría a ellos", concluyó.

Promo tribuna

La dirigencia de Olímpico dio a conocer que los aficionados que adquieran su entrada a tribuna durante la jornada de hoy, abonarán $ 50, mientras que mañana tendrá un valor de $ 80.