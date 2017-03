21/03/2017 -

Ante la pregunta ¿qué le falta a Central para consolidarse en la B Nacional y no sufrir como le viene pasando?, Matías respondió: "Todo depende de los resultados. Puedes tener un buen club y si los resultados no te acompañan, vas a ser un mal club igual. El fútbol depende mucho de los resultados lamentablemente. Creo que a Central le falta tener buenos arranques y mantenerlos. Ahora vamos a intentar salir de esa zona del descenso y no terminar sufriendo. Y si lo conseguimos, el torneo que viene trataremos de mejorar".