Volvió a aclarar que todavía no está para ser titular

Fotos ÍDOLO. Los chicos no dejaron pasar la oportunidad el domingo para sacarse una foto con Matías Pato. El cariño que recibe a diario lo gratifica.

21/03/2017 -

"Déjenlo tranquilo", fue la súplica de Gustavo Coleoni el domingo, luego de explicar que por ahora, Pato está para jugar 25 o 30 minutos. Pero ese pedido sonó más para el hincha que para la prensa, para evitar así tener una presión más: que le reclamen que ponga a Matías de titular. Pato, consciente de lo que esta situación puede generar, volvió a aclarar que concuerda plenamente con el pensamiento del "Sapito" y hasta le agradeció por cuidarlo y llevarlo de a poco. "Yo, más que nadie, quiero jugar de titular, al igual que todos mis compañeros porque es lo más lindo. Pero cuando entré en el partido del miércoles di el máximo y llegué un poco cansado al del domingo. Me está faltando ritmo, la gente también lo ve. Prefiero entrar en el segundo tiempo donde por ahí el rival está un poco cansado y entregar el máximo como lo vengo haciendo en los últimos minutos y no jugar todo el partido y terminar regulando la condición física. Le agradezco al ‘Sapo’ y al cuerpo técnico por el cuidado que me están dando. Él sabe que me falta ritmo y me está llevando de a poco", comentó. Ante la repregunta, ¿crees que la gente pueda exigir tu titularidad?, respondió: "Tal vez pueda pasar porque he tenido la suerte de entrar y hacer un gol. La gente si tiene que pedir puede hacerlo, pero yo les digo que todavía no estoy para titular. Sí para entrar en el segundo tiempo. Lo siento yo físicamente, me está costando. A la gente le digo eso y que el domingo nos vaya a alentar como siempre porque necesitamos conseguir otro triunfo".

Por último habló de la Copa Argentina. "En la cabeza del grupo estaba pelear la clasificación. Es importante en lo económico y también porque entramos en una ronda en la que pasas alguna fase y te enfrentas con equipos importantes. Son como vidriera y para el jugador también es bueno. Y es un torneo más para que los 30 jugadores tengan las chance de participar, así estamos todos en ritmo", concluyó.