"Fue un premio al esfuerzo y superación, pero no me voy a conformar con eso"

Fotos MODELO. Matías no tuvo problemas en posar para la producción fotográfica de EL LIBERAL. Con un look canchero y distendido habló de todo.

21/03/2017 -

Sin dudas fue el gran protagonista del último domingo en Central Córdoba. Con apenas un puñado de minutos ante Flandria, luego de un año y cuatro meses de inactividad, volvió a ingresar contra All Boys. Y rápidamente frotó la lámpara para marcar un golazo y abrir el camino a una victoria tan necesaria para el Ferro como el aire para respirar.

Matías Pato, ése que se emocionó y estalló en llanto en pleno campo de juego, visitó ayer la Redacción de EL LIBERAL para revivir aquel momento inolvidable, pero también para tocar temas mucho más profundos.

Su fe inquebrantable en Dios fue clave para superar tres operaciones y la pérdida de un embarazo de su novia. Y ahora no va a conformarse con esto. Al contrario, va por más.

¿Ya caíste de lo del domingo?

Todavía no caí. Sí estoy muy contento por mis compañeros y por el triunfo. Pero todavía no porque en el momento que hago el gol es como se me ha puesto una imagen en blanco de acordarme imágenes del pasado y hoy estoy viendo cosas del entorno. Por ejemplo ahora estoy viendo la foto de EL LIBERAL y lo veo al ‘Flaco’ Miranda y mis compañeros muy contentos y me sigue emocionando. Lo que ha pasado con la gente para mí es algo impagable. Estoy muy emocionado por mi familia, por todo. Los mensajes que recibí hoy también hacen que la noche de ayer siga y todavía no pueda caer.

¿Sentiste que tu emoción fue también la de todo el estadio?

Sí, por eso mi emoción fue mayor. Porque sentía eso, el afecto de la gente, que ellos también sentían mucha alegría. Lo sentía por el gol y también por lo personal. Las palabras que me decían mis compañeros al oído también me vuelven a emocionar cuando me acuerdo. Por eso estoy muy feliz y es algo que va a quedar para siempre en mi corazón.

¿Lo tomas como un premio por todo lo que te pasó y lo que luchaste?

Sí, sin dudas. Porque ha sido todo muy duro. He tenido dos operaciones malas, he tenido que ir a una tercera y recién a los ocho meses me entero que las dos primeras fueron malas. Todo se me hacía cuesta arriba. Por ahí me daban el alta y yo me sentía muy mal y me sacaban el alta. Estaba a las idas y vueltas y por mi cabeza pasaban cosas difíciles. Después cuando me sentía bien y estaba por arrancar la pretemporada me ha pasado lo de mi novia, que perdió el embarazo. Me ha vuelto a golpear la vida. Pero creo que por seguir intentando y lucharla día a día llegó esto, que es uno de los premios. Pero tampoco me voy a conformar y quedarme con esto. Voy a seguir buscando más porque es lo que amo. Pero sin lugar a dudas el partido de la vuelta y el de anoche fueron como un premio al esfuerzo y a la superación que he tenido en este tiempo.

¿En algún momento se te cruzó por la cabeza no seguir o que no ibas a poder volver a jugar al fútbol?

No, porque confío mucho en Dios. He vivido ocho años solo, desde los 12 hasta los 20, cuando estaba en Newell’s y he pasado cosas lindas y feas con el fútbol. He extrañado, he pasado momentos de hambre y momentos lindos. Pero todo eso me sirvió para dejar en claro qué es lo que quiero. Esta lesión, gracias a Dios, no me ha dejado para siempre fuera de las canchas y la mínima esperanza que tenía de volver era fortalecer en eso. También he sido un bendecido porque durante todo este tiempo he recibido un millón de mensajes y muestras de afecto que hacían que me vuelva a levantar. Confío mucho en Dios y sabía que las buenas iban a llegar. Hoy más que nunca sigo confiando en Él y me siento acompañado y siento que está a mi lado con esto que me está demostrando.

En Mendoza, el mismo día de la lesión, me dijiste que ibas a salir adelante porque crees mucho en Dios...

En la vida, acompañado por Él, puedes pisar fuerte. Siempre depende de uno levantarse cada vez que se cae. Me acuerdo ese día que fue muy triste en lo personal, pero un poco contento porque el equipo había ganado un partido muy importante. Desde ese día, en la gente, en los hinchas, en mis amigos, en mi novia y mis compañeros, sentía que Dios estaba presente en las actitudes de ellos. Tengo mucha fe, mucha confianza. Lo que pasará adelante no lo sé, pero tengo que disfrutar lo que me está brindando hoy.

Esa lesión llegó en tu mejor momento. Se hablaba de que varios equipos de Primera habían puesto los ojos en vos. ¿Te quedó algún rencor o bronca?

Rencor y bronca, no. Creo que hoy he superado algo difícil y, como dije recién, no me voy a conformar. Voy a ir por más. Lo que me pasó en ese momento a mí me ha hecho ver que había encontrado un nivel y lo puedo volver a encontrar. Eso me deja tranquilo y me da confianza para seguir trabajando, para volver a tener esas oportunidades. Pero hoy quiero disfrutar al máximo que estoy en Central, es el club del cual soy hincha y estoy en mi ciudad. El cariño que estoy recibiendo de la gente es impresionante, así que disfruto al máximo de cada fin de semana poder pelear un lugar para vestirme con esa camiseta.

Su voz se entrecorta y sus ojos brillan en más de una ocasión durante la entrevista. Es que la emoción sigue a flor de piel. Después de tantas malas, la mano empezó a cambiar para Pato. Y el fútbol comenzó a saldar cuentas con él.