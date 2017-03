Pedemonte encabeza un proyecto ambicioso

Fotos AMBICIÓN. Mauricio Pedemonte explicó que el gran objetivo de la institución es hacer crecer el básquet femenino en la provincia.

Mauricio Pedemonte volvió a la provincia para encabezar un ambicioso proyecto: dirigir a Quimsa en la Liga Femenina, que comenzará el próximo 28 de abril.

"Pipío", como se lo conoce popularmente en el ambiente del básquet, quedó con un fuerte vínculo afectivo con la provincia luego del ascenso que consiguió en el 2006.

En diálogo con EL LIBERAL, el entrenador mendocino explicó: "Se dio después de muchos años. Yo quedé con gente muy amiga, muy ligado a la provincia, con la misma pasión, la misma forma de sentir en un montón de cosas. Después de muchos años tengo la oportunidad a través de este nicho que se crea con la Liga Femenina de volver a la institución. Estoy muy honrado y espero cumplir con las expectativas".

Pedemonte comentó que tiene experiencia con esta categoría. "He estado dirigiendo algunos equipos femenino de Mendoza, si bien en torneo locales. Los femeninos siento que me completan como entrenador, porque me dan otra visión, otro ángulo y esto está muy bueno. Te hace crecer, te hace ver otros aspectos psicológicos que son importantísimos", indicó.

Consultado por las metas a alcanzar, señaló: "Quimsa va a participar con el objetivo primordial de hacer crecer el básquet femenino en toda la provincia. Vamos a participar con valores locales y vamos a acercar a algunas jugadoras franquicia. Todo eso va en pos de hacer crecer a las jugadoras santiagueñas, a las que les vamos a dar participación".

Con respecto al plantel, tiró nombres de algunos refuerzos. "Gisela Vega y Natalia Ríos son las jugadores que no son locales que están contratadas. También está Toti Ledesma y el resto locales", aseguró.

La contratación de Gisela Vega le dará un salto de calidad al plantel. "Es una jugadora de mucha experiencia. Me ha pedido encarecidamente que quiere hacer un trabajo bueno acá, no solamente deportivo sino también social. Vamos a acceder a su pedido de ir a visitar el interior de la provincia", comentó entusiasmado.

Por último, reveló haber hablado con el cuerpo técnico de Liga. "Tuve la oportunidad de hablar con el cuerpo técnico de la institución, con Néstor García a la cabeza, con Fabio Demti, con Lato Santillán. Me puse a sus órdenes. Voy a trabajar asesorando en la Liga de Desarrollo, con todo el respeto por los escalafones de cada entrenador y sin incomodar a nadie", cerró.