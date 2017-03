Evalúan conducta de Acosta

21/03/2017 -

Los expertos ilustrarán al tribunal sobre las circunstancias en las que se precipitó el asesinato del remisero.

El objetivo es develar si Acosta tenía control de sus impulsos y pudo haberse frenado y así evitar el desenlace. Allí radica en gran medida el quid de su suerte final. En la existencia o no de un atenuante que vaya a restarle años, o no, a una eventual pena que oscilaría entre los 8 y 25 años de prisión. Pero aventurar el fin de la historia todavía es apresurado, ya que restan testimonios de policías, amigos, médicos, psicólogos y tal vez del propio Acosta. En la primera jornada, el ladrillero escuchó el debate en silencio, imperturbable. No lo alteró ni siquiera la presencia de su exmujer, apenas a un metro de distancia.