Tres serían las variantes para recibir a Aconquija

Fotos PLAN El rápido tránsito de la pelota de la defensiva al ataque es el pedido de Sialle. Además de atacar por la bandas

21/03/2017 -

Después de varias postergaciones, Mitre está listo para recibir mañana a Unión Aconquija de Catamarca, con la misión de ganar para recuperar la punta de la zona B de la segunda Fase del Torneo Federal A.

Para lograr esta misión el cuerpo técnico encabezado por Arnaldo Sialle planea introducir tres variantes en el equipo, con respecto de los once que golearon el pasado viernes 10 a Chaco For Ever.

Dos de las modificaciones son obligadas, dada la penosa lesión que sufrió el delantero William Peralta y que el defensor Oscar Piris alcanzó el límite de amonestaciones y tendrá que purgar con una fecha de suspensión.

Además una molestia física de Franco Ledesma lo marginaría del equipo.

En definitiva, los futbolistas que tendrían la responsabilidad de suplantar a los inhabilitados serían: Juan Manuel Lobato, Franco Ferrari y Julio Sacallán, por Oscar Piris, Franco Ledesma y William Peralta, respectivamente.

Lobato formaría dupla central con Matías Moisés, mientras que Franco Ferrari jugará en el lateral derecho. Por el ingreso de Sacallán, el cual jugaría por el andarivel izquierdo, el cuerpo técnico tendrá que variar el sistema táctico y del 4-3-3 pasará al tradicional 4-4-2.

En definitiva, Mitre saltará mañana a la cancha a las 22 con el siguiente equipo: Alejandro Medina, en el arco. En defensa, Ricardo Tapia por derecha, los centrales Juan Lobato y Matías Moisés, Ferrari completa la línea defensiva.

En mitad de cancha, Leandro De Muner, Juan Alessandroni, por el centro, Julio Sacallán por izquierda, un tanto más adelantado jugará Ramiro Pereyra. En la delantera, Facundo Juárez y David Romero.