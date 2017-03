La dirigencia del "Estanciero" pide la continuidad de Riggio

Fotos SOLICITUD Víctor Riggio tenía decidido alejarse de la conducción técnica de Unión Aconquija, pero la CD le pidió que revea su postura

Por ahora todo está en un compás de espera en Unión Aconquija con respecto al futuro del entrenador Víctor Riggio.

El periódico catamarqueño El Ancasti dialogó con el presidente del "Estanciero", Horacio Gutiérrez, quien dijo: "Todavía estamos charlando con él (por Víctor Riggio). Estamos haciendo todo lo posible. Nosotros tenemos toda la intención de que se quede en el club".

"Por ahora él va a seguir al frente del plantel. Todavía no está tomada ninguna decisión. Tenemos la mejor relación, pero él tiene sus pretensiones económicas y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que continúe al frente del plantel", enfatizaba el titular del club de Aconquija.

Sobre si habrá una definición con respecto al futuro del DT al frente del plantel, el presidente del "Estanciero" dijo: "Mañana (por hoy) vamos a tener una definición. Nosotros tenemos que viajar mañana (por hoy) a Santiago del Estero".

Desmiente rumores

En cuanto a los rumores sobre el paro de los jugadores que trascendieron en algunos medios santiagueños, Gutiérrez dijo: "Yo no sé de dónde salen esa información, pero es totalmente mentira. Nosotros no entrenamos porque llovió mucho y las condiciones en el campo de juego no eran las óptimas. Pero los jugadores están entrenando de forma normal".

En cuanto a la postergación por parte del Consejo Federal, por pedido expreso del club que comanda, y que se disputará mañana a partir de las 22 ante Mitre en el barrio 8 de Abril, Gutiérrez dijo: "Nosotros le pedimos al Consejo Federal que nos diera un día más, porque las rutas siguen en mal estado y no podemos ir por Tucumán. Tenemos que dar una vuelta enorme y el Consejo nos dio dos días, así que jugamos el miércoles. Por suerte vamos a volver a jugar".