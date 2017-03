Se descompensó y falleció en el acto en una sala de juegos

21/03/2017 -

Un hombre se descompensó al ingresar a una sala de juegos y pese a los intentos de reanimarlo de un médico que se encontraba en el lugar, falleció minutos más tarde.

El lamentable hecho se registró ayer en horas de la mañana.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales, la víctima fue identificada como Ariel Rodolfo Camaño, de 43 años.

Según relataron algunos testigos a la Policía, el hombre acababa de ingresar a la sala. Se sentó en una de las máquinas e inmediatamente comenzó a pedir ayuda.

Un médico que se encontraba en el lugar intentó reanimarlo, pero no hubo caso y Camaño falleció en el acto. Cuando llegó la ambulancia ya no había nada por hacer y constataron que no presentaba signos vitales.

Personal policial se hizo presente y pudo constatar que entre sus pertenencias traía consigo documentación con resultados de estudios médicos de índole cardíaco, aparentemente por una afección que sufría, interpretaron los efectivos policiales.