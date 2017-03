Investigadores y estudiosos de los ovnis opinan sobre el círculo que apareció en Quimilí

Fotos MARCAS. Al igual que en Carmen de Areco, opinan que es posible hacer círculos rociando glifosato con un drone.

La primicia exclusiva de EL LIBERAL sobre la aparición de un círculo que nadie sabe cómo se hizo en un campo sembrado cerca de la ciudad de Quimilí, generó las primeras repercusiones, de estudiosos y especialistas que coinciden en la necesidad de realizar estudios del suelo con mayor detenimiento, aunque mencionan la posibilidad de que haya sido hecho con agroquímicos.

En esta línea, se inscribe Andrea Pérez Simondini, presidenta de la Comisión de Estudio del Fenómeno ovni de la República Argentina (Cefora), quien se dedica a investigar y desclasificar fenómenos aéreos anómalos, quien, haciendo la salvedad de que siempre es preferible ver cada caso en el lugar del fenómeno, posibilidad que ella no tiene en este caso, y que la fotografía no tieen buena resolución, señaló: "Me inclino que pudiera ser un drone que roció glifosato, aprovechando la difusión del caso de Carmen de Areco. Que de todas maneras habría que hablar con el dueño del campo, pedirle muestras de suelo previas a la siembra y tomar muestras de esa afectación para poder determinar los componentes del suelo y la incidencia en la planta", de manera de tener acceso a datos y mediciones físico químicas del suelo.

Pérez Simondini, junto con un equipo de científicos, tomaron muestras del césped del campo en Carmen de Areco (Buenos Aires) donde aparecieron tres círculos días atrás, para enviarlos a la Facultad de la UBA en Agronomía y poder determinar si el color amarillento del pasto es resultado de productos industriales propios de la actividad en el predio o si, por el contrario, esta superficie pudo ser escenario de un fenómeno relacionado con los Ovnis.

En este caso, el especialista del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) explicó: "Hoy en día, con un autoguía podés escribir en un campo con una cosechadora. Los autoguías se utilizan para guiar tractores, cosechadoras y pulverizadoras, con un sistema de piloto automático que es programado desde una computadora (...) y se obtiene el camino o ‘dibujo’ que hará la maquinaria agrícola".

Por su parte, el ingeniero agrónomo del Inta Mario Bragachini, de la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, en Córdoba, cuestionó: "Hay por lo menos 50 explicaciones posibles antes de pensar en un ovni. Hay muchas formas fáciles de hacerlo. La única duda que tengo es si se aplicó un herbicida sistémico, glifosato o diésel", según Perfil.

¿Posible broma?

Por su parte, al ser consultado sobre el caso el Dr. Andrés Miotti, ex juez de la ciudad de La Banda, y estudioso del fenómeno ovni, indicó: "No creo que sea hecho por algún juerguista, alguien a quien le interese hacer alguna broma, puede ser hecho por elementos extraños. En la época que estudiaba e investigaba bien se tomaba la tensión, el calor de la tierra, tipo de tierra, si había alguna modificación; en esto, lo que se tendría que hacer es una investigación seria, pienso que eso correspondería más a los especialistas que manejan la química, en las universidades, para determinar si realmente se había apoyado algo que no es de aquí".

Al preguntársele si creía que fuera difícil que se tratase de un bromista, respondió: "No, no creo, pero se ve tanta gente que hace cosas. Lo que sí en el sur argentino, en la provincia de Neuquén es un desastre, hay más de 2.500 causas abiertas en los tribunales con los desquicios que hacen con las cabras, con todo tipo de animales y con la chupada de agua de los tanques australianos, eso sí es cierto".

Ante la conclusión de que es necesario investigar más, confirmó: "Sí, prima facie a la distancia y sin estar en contacto con ellos, hay que ver la presión, los pasos, si hubo alguna modificación, alguna quemazón, si hay algún elemento extraño incorporado, la parte de la tierra, la presión, el aumento de temperatura de la tierra que está marcada y el entorno".

En cuanto a si tendría relación con lo que apareció en Carmen de Areco hace algunos días, evaluó: "Pareciera que más o menos el tipo de círculo es similar. No son los famosos dibujos oblicuos que aparecieron en Inglaterra que dejan mensajes. Simplemente parece la posada de un supuesto aparato. Pero está bien, es interesante que se encarguen de difundir. Hay laboratorios que tienen instrumentos para medir y por lo menos que se sepa qué es, para darle una satisfacción a la población".