El Consejo General de Educación cita a docentes

21/03/2017 -

La oficina de Área Central de Personal, dependiente del Consejo General de Educación, cita a docentes para notificarse sobre los trámites iniciados, de 8.30 a 12 en Av. Belgrano (S) 1940: Aguirre, Blanca H. (Esc. Normal Manuel Belgrano); Ardiles, Zulli N. (Esc. Nº 278 Domingo Carrizo); Argañaraz, María B. (Esc. Hospitalaria Francisco Viano); Cheeín, Alejandro R. (Esc. Téc. Nº 3 Ing. S. Maradona); Cisterna, Blanca Azucena (Esc. Elemental Nº 7 Rep. del Salvador); Contreras, Segundo L. (Esc. Especialidades Homero Manzi); Fernández, Gladys T. (Esc. Cerámicas y Artesanías R. Rojas); Garay Araujo, Lilia (Colegio del Bicentenario); García, María M. (Esc. Nº 754 Dr. José R. Mejía); Gómez Alderete, María (Colegio Nocturno Nicolás Avellaneda); Góngora, Zulma B. (Jardín Nº 26 Nubecitas), Ibáñez, María A. (Esc. Sup. Nº 281 Henry Dunant) Paz, Eve L. (Centro Exp. Nº 5 Trejo y Zanabria); Paz, Marcial F. (Esc. Capacitación Nº15 Faride B. de Robles); Perea, Blanca L. (Col. Sec. Ntra. Sra. del Pilar); Peretin, Rita M. (Instituto Sup. Nº 5); Pereyra, Sofía B. (Esc. Nº 8 Nuestra Sra. de Loreto); Pereyra, Teresita M. (Centro Exp. Nº 7 Nicolás Avellaneda); Pérez Sánchez, Silvia (Jardín Nº 25 Los Pastorcitos); Petti, Lina M. (Esc. Nº 795); Ruiz, Mario A. (Esc. Nº 606); Salto, Olga M. (Esc. Nº 59 Remigio Carol); Tévez, Elpidio O. (Col. Agrotécnico Nº 7); Avellaneda Juana G. (Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador).