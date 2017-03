Moria Casán aseguró que "Fede" Hoppe le confesó la infidelidad de Laurita con Bal

21/03/2017 -

Nunca le tiembla el pulso a la hora de usar su temida lengua karateca. Esta vez, Moria Casán apuntó contra el romance de Federico Bal y Laurita Fernández. Picante, "la One" reveló que el productor de ShowMatch, Federico Hoppe le confirmó que la bailarina le había sido infiel con el actor.

"En el Bailando todos sabíamos lo que había pasado. Ellos se encargaron de llamar a la prensa o de mostrarlo. Yo lo supe por Hoppe, a mí me lo contó él. Me contó que andaban, y que uno de ellos lo reconoció. Súper infidelidad. Hoppe se portó como un señor porque no sólo lo vio, sino que fue confirmado por uno de ellos", disparó la jurado de ShowMatch, en CN23.

"La gracia de la relación era la clandestinidad, ya no tiene gracia. Ya se terminó la magia. Me parece que la novedad no va por ellos, sería bueno que bailaran cada uno con parejas diferentes", agregó la diva, cuya declaración podría llegar a concretarse ya que Laurita deslizó la posibilidad de no participar del Bailando 2017.

"A mí nunca me interesó la historia de ellos porque nunca me la creí. Los dos tienen el mismo tipo de ambición. Ahora él está pasado de mediático", completó Moria, quien a pesar de sus críticas resaltó su cariño por el actor.