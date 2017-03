Echarri estalló contra Andrea del Boca y Fabián Gianola

21/03/2017 -

Hace unos días, Pablo Echarri sorprendió a todos al asegurar que Tomás Yankelevich lo bajó de la miniserie de Sandro (saldrá al aire por Telefé) por cuestiones políticas.

Ante esas palabras, el ahora ex director de Contenidos de ese canal negó los dichos del actor y lamentó su enojo. "No le propuse el papel, por eso mismo creí que no tenía sentido que yo mismo lo llamara para decirle que finalmente no iba a estar en el proyecto", dijo.

En tanto, Echarri volvió a insistir con que lo dejaron afuera de la miniserie por razones políticas, y además agregó: "Tomás dijo que yo no iba a ser de la partida porque le dividía la pantalla, y es verdad, no le esquivo al bulto. Por eso no me tomó por sorpresa la decisión final. Quiero juntarme con él para hablar, le tengo un gran aprecio. Su papá me hizo entrar en Telefé y siempre trabajé muy bien con Tomás. Es un hombre directo, franco, pero lo que dijo fue un sincericidio. Tiene valor porque es sincero, pero es duro".

Además, el actor explicó por qué decidió contar que lo bajaron por cuestiones políticas. "Quise cristalizarlo, pero no para ir contra él sino para defenderme de una puja ideológica. Pretendo defender mi posición porque te vas diluyendo cuando no podés defender lo propio", especificó en "Intrusos".

"La Leona"

Luego Echarri destacó que, aunque muchas personas le hicieron una campaña en contra cuando estaba en "La Leona", la ficción siempre midió bien.

"Cuando salió al aire la novela, existía un sistema federal de mediciones de audiencia, que era realizado por la Universidad de San Martín. Y usaba la misma tecnología que Ibope. Cuando hicieron las primeras mediciones, ‘La Leona’ estaba por encima de ‘Fatmagul’ y le ganaba a a su competidor directo por cinco o seis puntos. Pero Ibope mentía con los números y no daba los reales, por eso nos fuimos perdiendo en la grilla", puntualizó.

"Me hubiera gustado que todo quedara en el ámbito privado", destacó la pareja de Nancy Dupláa.

Añadió: "La conclusión del motivo político fue algo periodístico pero con ciertos datos. No me arrepiento de defender mi postura".

También se refirió a Andrea del Boca y a la ficción por la que la actriz cobró dinero, pero que nunca salió al aire: "No me sorprende lo que pasó. Su vida no la hizo caminar la calle, ella creció en una caja de cristal y no sabe lo que significa empeñar una palabra, cumplir con una promesa". Además, al hablar de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, contó que "Andrea del Boca reclamó un dinero que ya había cobrado" por la novela "Esa Mujer", que salió por primera vez al aire en Canal 7 en diciembre de 2013.

Sobre su relación con el gobierno kirchnerista, Echarri destacó que durante el mandato de Néstor y Cristina "se vivieron años muy buenos en políticas culturales, con algunos desaciertos". Consultado sobre su relación con Adrián Suar, aclaró: "Siempre tuve una relación cercana, pero no trabajé con él’, y dejó en claro que su distanciamiento de Martín Seefeld nada tuvo que ver la política. "Seguimos siendo amigos", dijo.

