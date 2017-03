Cordera: "Seguramente no transmití bien mi mensaje"

-

El músico Gustavo Cordera compareció en declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py en la causa penal abierta por haber dicho que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo".

Fuentes judiciales informaron que el artista presentó un escrito de descargo en el juzgado federal 6, de Rodolfo Canicoba Corral, y se retiró.

En el documento, al que tuvo acceso Infobae explica: "Quiero que quede absolutamente claro que lamento profundamente si con mis dichos he causado algún dolor, herida o enojo. Esa jamás fue mi intención de quien desde hace años viene buscando y propugnando con su música el avenimiento, la igualdad y el respeto de quienes son distintos, ya sea por sus ideales, su género o sus pensamientos".

En el escrito, además, el cantante revela que: "En un momento una alumna preguntó si los roqueros se sienten impunes haciendo alusión a denuncias de abuso que se efectuaron contra el Sr. Cristian Aldana de la banda ‘El Otro Yo’. Sabiendo de la informalidad y el carácter ‘cerrado’ del evento, respondí que ‘Aldana co... con pendejas desde hace muchos años, ahora es abuso, se llama eso? Pero ésa es otra de las aberraciones de la ley (...) la aberración es que una pendeja de 16 años con una con... caliente así te quiere co... y vos no te la co.... Eso es una aberración".

Y continúa: "Luego llegaron las repreguntas, había encontrado un detonante de la curiosidad y voluntad de inmiscuirse de los asistentes y expliqué con claridad que a mí no me gustan las mujeres jóvenes. Finalmente había logrado romper el hielo que mantenía congelados a los alumnos".

Estupor

En otra de las partes del escrito, Gustavo Cordera explica: "Mis manifestaciones pudieron haber causado estupor o sensibilidad, pero indudablemente no produjeron ninguna alarma colectiva, a pesar de su descontextualizada difusión, que inevitablemente derivó en una desvirtuada interpretación de las mismas. Seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido. Desmiento que yo sabía que la clase estaba siendo filmada y que el contenido iba a ser difundido. Nunca vi una cámara".

El ex cantante de la banda Bersuit Vergarabat está imputado del supuesto delito de ‘incitación a la violencia colectiva’ contra las mujeres a raíz de las declaraciones que hizo, el 8 de agosto del año pasado, en la escuela de periodismo TEA Arte.