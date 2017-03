Moreno: "Este Gobierno es un experimento oligárquico"

Fotos Guillermo Moreno

"Este no es un proyecto neoliberal sino que se metieron con la comida de los argentinos como no pasaba desde hace años. Que no haya mercado interno no le sirve a nadie y por eso no es neoliberal sino oligárquico. Por lo tanto, la táctica debe ser confrontar todos contra oligarquía. Nuestro desafío es volver al gobierno y esta vez tomar el poder", afirmó Moreno en diálogo con Radio 10.

Por otro lado, el ex secretario de Comercio se refirió al fallo de la Justicia que avaló las mediciones del Indec durante su intervención. "Antes de este fallo, que sólo podría ser revisado por la Corte Suprema, propuse un debate técnico con todos los que decían que el Indec mentía y nadie quiso. Ahora nos da la derecha la justicia pero antes cuando dijimos que ibamos a debatir, nadie. El indec siempre fue un ámbito de conflicto político que no lo ganamos en lo comunicacional. No importaba la inflación. Ahora está quedando todo blanco sobre negro. Me sigo sometiendo al debate a pesar de que la justicia me está dando la razón. El tema es que las mediciones estaban bien pero no nos queremos convencer. Sigue la cantinela de que no era el numero de inflación y de pobreza".

En tanto, consultado sobre las actuales mediciones dijo que no tiene objeciones sobre las estadísticas mensuales pero sí sobre las cuatrimestrales de pobreza. "No hay relación entre la tasa de desocupación y la de pobreza. Es muy raro que tengas 7,6 de desocupación y 32 de pobreza. Es ridículo. Está mal medida la pobreza. Y con esto no digo que nosotros no dejamos pobres: dejamos un montón porque un 6 por ciento es más de 2 millones de argentinos pobres".

Por último, sobre el programa Precios Transparentes dijo que la resolución fue "un mamarracho" porque había una ley vigente y que, en un próximo gobierno peronista, va a pedir que se controlen "todos los precios" y no 500 como hizo él desde 2006.