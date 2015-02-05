CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Marzo de 2017
A LAS 18.30 CASO CERRADO
Por El Liberal
22/03/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA
NOCTURNA
23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS
DE AMAR
00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 OCÉANO ÍNDICO
18.00 VIDA DE PELÍCULA
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL
CBA VS. AL BOYS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª
EMISION
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ZAPA ZAPA
19.00 LA TOCATA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 LA RUTA DEL
DOCUMENTALISTA
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLIMPICO VS. INSTITUTO - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLIMPICO VS. INSTITUTO (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
23.00 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
08.01 LEYENDAS DE PASIÓN
10.40 MAD MAX 2. EL GUERRERO DE LA
CARRETERA
12.35 60 SEGUNDOS
14.59 BOY 7. SIN IDENTIDAD
16.49 LUCES ROJAS
19.10 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
19.37 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
22.00 UN CRIMEN INESPERADO
23.55 JUGADA CRUZADA
TCM
08.00 ENCRUCIJADA
09.55 BERNARDO Y BIANCA EN
CANGUROLANDIA
11.20 MATEN A SMOOCHY
13.25 PESCADOR DE ILUSIONES
16.05 VIVEN
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 LA BAMBA
23.10 LA PANTERA ROSA
TNT
07.55 FURIA CUBANA
09.48 TOY STORY 2
11.32 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?
13.50 TOY STORY
15.21 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE
18.08 LOS INDESTRUCTIBLES
20.03 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO
00.59 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.54 MISIÓN ROCKS
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, SUÉLTATE EL CABELLO
08.00 CHICAGO FIRE, NO TODOS LO
LOGRAN
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA
OBSESIÓN DE LA BESTIA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
DEPRESIÓN POST MORTEM
11.00 HOUSE, EL CABRON
12.00 HOUSE, ERROR HUMANO
12.50 CHICAGO P.D, POLLOS, DINAMITA,
MOTOSIERRA
13.40 DETECTIVES MEDICOS S13, COVET
THY NEIGHBOR
14.10 MI AMIGO PAULIE
16.00 HOUSE, SOLO
17.00 HOUSE, ELEGIDO PARA LA GLORIA
18.00 CHICAGO P.D, UNA MUJER HONESTA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DUDA
RAZONABLE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
CRIMEN MENTAL
21.00 CHICAGO FIRE, LA GENTE QUE
CONOCEMOS
22.00 EL ABUELO SINVERGÜENZA
STUDIO UNIVERSAL
09.50 UNA BLANCA NAVIDAD
11.40 VAYA PAR DE IDIOTAS
14.00 EL NIÑERO
15.40 FULLSCREEN
16.10 ENEMIGO OCULTO
18.05 HIELO FRÁGIL
20.00 AL FILO DE LA MENTIRA
22.15 EL SUSTITUTO
01.15 MUERTE EN TOMBSTONE
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO (ALVEAR E YRIGOYEN)
+JUEVES 23, A LAS 23, HOMENAJE A ALEJANDRO SANZ CON JUAN
PAOLETTI (VOS PRINCIPAL), JOSÉ CORIA (PERCUSIONES), PABLO
SANTILLÁN (BAJO), KIKE VILLALBA (PIANO) Y GABY FERREYRA,
INVITADA ESPECIAL.
PLAZA DE LOS ÁRABES (PASEO ALVEAR)
+JUEVES 30, A LAS 20.30, EN LOS RECITALES DE SADAIC, SE
PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO, QUIEN HOMENAJEARÁ A SU ABUELO
PEDRO EVARISTO DÍAZ.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA Nº 386)
EL JUEVES 23, A LAS 20, EN LA SALA ZAMORA, DEL PRINCIPAL
COLISEO PROVINCIAL, SE ESTRENARÁ “MUJERES QUE SUEÑAN”,
UN DOCUMENTAL DE GABRIELA YAUZA. EL DOCUMENTAL
CUENTA LA REUNIÓN, DESPUÉS DE NUEVE AÑOS, DEL ELENCO
DE LA OBRA DE TEATRO “DÍAS DE LIBERTAD”, GANADORA DEL
PREMIO “ARTE CONTRA LA DISCRIMINACIÓN” OTORGADO POR
EL INADI, EN EL 2008. LUISA, MARTA, SANDRA Y JULIETA,
JUNTO A FABIÁN, EL ESCRITOR, ENTRE MATES Y TORTILLAS,
REMEMORAN LA PUESTA ORIGINAL.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 23/03 -17:00 (Cast)
CASI LEYENDAS (2D):
COMEDIA (+13años)
HOY AL 23/03 - 19:30 (Cast) 22:00
(Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY AL 23/03 - 17:30 (Cast) 20:00
(Subt)
LA LLAMADA 3 2D:
TERROR (13 años)
HOY AL 23/03 22:40 (Subt)
FRAGMENTADO 2D:
SUSPENSO. (16 años)
HOY AL 23/03 - 16:40 (Subt)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY AL 23/03- 19:00 (Cast)
EN PRESENCIA DEL
DIABLO (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY AL 23/03 21:30 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 23/03 - 17:00 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY AL 23-03 - 19:20 (Cast) 22:00
(Subt)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 23/03 - 17:10 (Cast)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)
HOY AL 23/03 -19:30 (Subt) 22:15
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:20 - (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
FRAGMENTADO 2D APTA 16
AÑOS
CASTELLANO 20:00 - (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
LOGAN 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 19:50 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 17:40 - 20:10 - 22:50
(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
CASI LEYENDA 2D ESTRENO
APTA 13
CASTELLANO 17:30 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50