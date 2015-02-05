CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Marzo de 2017

A LAS 18.30 CASO CERRADO

22/03/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TOMBOLA

NOCTURNA

23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS

DE AMAR

00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE


TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 OCÉANO ÍNDICO

18.00 VIDA DE PELÍCULA

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS


 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.00 DIVINA

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO

 


CANAL 14 

10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL

CBA VS. AL BOYS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª

EMISION

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ZAPA ZAPA

19.00 LA TOCATA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 LA RUTA DEL

DOCUMENTALISTA

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. INSTITUTO - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. INSTITUTO (R)


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

23.00 PUERTO PESCA


PELÍCULAS

CINEMAX

08.01 LEYENDAS DE PASIÓN

10.40 MAD MAX 2. EL GUERRERO DE LA

CARRETERA

12.35 60 SEGUNDOS

14.59 BOY 7. SIN IDENTIDAD

16.49 LUCES ROJAS

19.10 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

19.37 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

22.00 UN CRIMEN INESPERADO

23.55 JUGADA CRUZADA

TCM

08.00 ENCRUCIJADA

09.55 BERNARDO Y BIANCA EN

CANGUROLANDIA

11.20 MATEN A SMOOCHY

13.25 PESCADOR DE ILUSIONES

16.05 VIVEN

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

21.00 LA BAMBA

23.10 LA PANTERA ROSA

TNT

07.55 FURIA CUBANA

09.48 TOY STORY 2

11.32 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?

13.50 TOY STORY

15.21 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL

PRÍNCIPE

18.08 LOS INDESTRUCTIBLES

20.03 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO

00.59 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.54 MISIÓN ROCKS

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, SUÉLTATE EL CABELLO

08.00 CHICAGO FIRE, NO TODOS LO

LOGRAN

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LA

OBSESIÓN DE LA BESTIA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

DEPRESIÓN POST MORTEM

11.00 HOUSE, EL CABRON

12.00 HOUSE, ERROR HUMANO

12.50 CHICAGO P.D, POLLOS, DINAMITA,

MOTOSIERRA

13.40 DETECTIVES MEDICOS S13, COVET

THY NEIGHBOR

14.10 MI AMIGO PAULIE

16.00 HOUSE, SOLO

17.00 HOUSE, ELEGIDO PARA LA GLORIA

18.00 CHICAGO P.D, UNA MUJER HONESTA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, DUDA

RAZONABLE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

CRIMEN MENTAL

21.00 CHICAGO FIRE, LA GENTE QUE

CONOCEMOS

22.00 EL ABUELO SINVERGÜENZA

STUDIO UNIVERSAL

09.50 UNA BLANCA NAVIDAD

11.40 VAYA PAR DE IDIOTAS

14.00 EL NIÑERO

15.40 FULLSCREEN

16.10 ENEMIGO OCULTO

18.05 HIELO FRÁGIL

20.00 AL FILO DE LA MENTIRA

22.15 EL SUSTITUTO

01.15 MUERTE EN TOMBSTONE

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO (ALVEAR E YRIGOYEN)

+JUEVES 23, A LAS 23, HOMENAJE A ALEJANDRO SANZ CON JUAN

PAOLETTI (VOS PRINCIPAL), JOSÉ CORIA (PERCUSIONES), PABLO

SANTILLÁN (BAJO), KIKE VILLALBA (PIANO) Y GABY FERREYRA,

INVITADA ESPECIAL.

PLAZA DE LOS ÁRABES (PASEO ALVEAR)

+JUEVES 30, A LAS 20.30, EN LOS RECITALES DE SADAIC, SE

PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO, QUIEN HOMENAJEARÁ A SU ABUELO

PEDRO EVARISTO DÍAZ.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA Nº 386)

EL JUEVES 23, A LAS 20, EN LA SALA ZAMORA, DEL PRINCIPAL

COLISEO PROVINCIAL, SE ESTRENARÁ “MUJERES QUE SUEÑAN”,

UN DOCUMENTAL DE GABRIELA YAUZA. EL DOCUMENTAL

CUENTA LA REUNIÓN, DESPUÉS DE NUEVE AÑOS, DEL ELENCO

DE LA OBRA DE TEATRO “DÍAS DE LIBERTAD”, GANADORA DEL

PREMIO “ARTE CONTRA LA DISCRIMINACIÓN” OTORGADO POR

EL INADI, EN EL 2008. LUISA, MARTA, SANDRA Y JULIETA,

JUNTO A FABIÁN, EL ESCRITOR, ENTRE MATES Y TORTILLAS,

REMEMORAN LA PUESTA ORIGINAL.


CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 23/03 -17:00 (Cast)

CASI LEYENDAS (2D):

COMEDIA (+13años)

HOY AL 23/03 - 19:30 (Cast) 22:00

(Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

HOY AL 23/03 - 17:30 (Cast) 20:00

(Subt)

LA LLAMADA 3 2D:

TERROR (13 años)

HOY AL 23/03 22:40 (Subt)

FRAGMENTADO 2D:

SUSPENSO. (16 años)

HOY AL 23/03 - 16:40 (Subt)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY AL 23/03- 19:00 (Cast)

EN PRESENCIA DEL

DIABLO (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY AL 23/03 21:30 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 23/03 - 17:00 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

HOY AL 23-03 - 19:20 (Cast) 22:00

(Subt)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 23/03 - 17:10 (Cast)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)

HOY AL 23/03 -19:30 (Subt) 22:15

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:20 - (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

FRAGMENTADO 2D APTA 16

AÑOS

CASTELLANO 20:00 - (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

LOGAN 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 19:50 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 17:40 - 20:10 - 22:50

(TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

CASI LEYENDA 2D ESTRENO

APTA 13

CASTELLANO 17:30 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

 
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