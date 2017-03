Dieron a conocer la programación del Torneo Apertura 2017 para el fin de semana

Hoy 20:54 - La Federación Santiagueña Amateur de Hockey Sobre Césped y Pista, dio a conocer la programación del Campeonato Apertura 2017 ‘Nissan Car NOA’ que se desarrollará los días viernes, sábado y domingo, en diferentes categorías. Este es el programa completo de encuentros para los tres días de acción. En Old Lions. Viernes, a las 8, Green Sun vs. Lawn Tennis Blanco (7º); 9, Central Córdoba vs. Casa del Docente (7º); 10, Old Lions Rojo vs. Lawn Tennis Rojo (7º); 16, Lawn Tennis Blanco vs. Old Lions Rojo; 17, Central Córdoba vs. Lawn Tennis Rojo (6º); 18, Green Sun vs. Unión y Juventud (6º). Sábado. A las 8, Old Lions Rojo vs. Central Córdoba (7º); 9, Mishky Mayu vs. C. Docente (7º); 10, Athenas vs. Green Sun (7º); 15, H. Termas Club vs. Sehc (1ºD); 16.30, Los Dorados vs. Central Córdoba (1ºD) y 18, Mishky Mayu vs. Ucse (1ºD). Domingo. A las 8, Circulo vs. Central Córdoba (M); 9, H. Termas Club vs. Old Lions Azul (6º); 10, Sehc Naranja vs. Mishky Mayu (I); 15, Lugus vs. C. Docente (1ºC); 16.30, Mishky Mayu vs. Sehc (1ºC) y 18, Unión Sur vs. Lawn Tennis B (I). En Santiago Lawn Tennis. Sábado: a las 8, Old Lions Azul vs. Lugus (5º). 9.20, Old Lions Rojo vs. Sehc (5º); 10.40, Mi shk y Mayu vs . Lawn Tennis Rojo (5º); 15, Green Sun vs. L. Tennis (1ºD); 16.30, Lugus vs. Old Lions Rojo (1ºD); 18, Old Lions Azul vs. C. Docente (1º). Domingo. A las 8, Lugus vs. Green Sun (M); 9, Green Sun vs. Tintina HC (6º); 10, Estrella Roja vs. Círculo (I); 14, C. Córdoba vs. Tintina HC (6º); 15, Unión y Juventud vs. Old Lions (1ºC); 16.30, E. Roja vs. C. Córdoba (1ºC); 18, Lugus vs. Lawn Tennis A (I).