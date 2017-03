La primera fecha tuvo emociones y espera otra jornada destacada

22/03/2017 - El pasado fin de semana se disputó la primera fecha del campeonato de minibásquet, que organiza la Federación de Básquet de Santiago del Estero. Esta jornada sirvió para levantar el telón de la temporada oficial de esta competición para los más chicos. Los resultados que se registraron son los que se detallan a continuación: Villa Mercedes 34, Atamisqui BBC 31. Independiente BBC 58, Santiago Lawn Tennis Club 14. Quimsa 90, Jorge Newbery 21. Club Belgrano 55, Sp. Colón 66. Normal Banda 46, Tiro Federal de La Banda 13. Contadores 23, Nicolás Avellaneda 66. Olímpico 57, Juventud BBC 49. La próxima fecha, que se disputará entre sábado y domingo, tendrá los siguientes partidos: Sábado. Red Star vs. Villa Mercedes; Huracán BBC vs. Club Ciclista Olímpico; Juventud BBC vs. Contadores BBC; Nicolás Avellaneda vs. Normal Banda; Tiro Federal vs. Club Belgrano; Sp. Colón vs. Asociación Atlética Quimsa; Jorge Newbery vs. Independiente BBC; Santiago Lawn Tennis Club vs. Atamisqui BBC. Para el domingo En tanto, el domingo 26 se jugarán los siguientes encuentros: Villa Mercedes vs. Santiago Lawn Tennis Club; Atamisqui BBC vs. Jorge Newbery; Independiente BBC vs. Sp. Colón; Asociación Atlética Quimsa vs. Tiro Federal de La Banda; Club Belgrano vs. Nicolás Avellaneda; Normal Banda vs. Juventud BBC; Contadores BBC vs. Huracán; Club Ciclista Olímpico vs. Huracán. Inauguración Por otra parte, se confirmó en las últimas horas que el próximo 31 de marzo, se realizará el acto inaugural de la temporada 2017. El mismo se desarrollará en el estadio de Quimsa, en el horario de 19 a 21. El acto contará con la presencia del senador Gerardo Zamora y del subdirector de Deportes de la provincia, Carlos Dapello. Aprovechando la ocasión, se le entregará un boucher de dos juegos de camisetas a cada escuelita, para coronar un acto emotivo, que servirá para oficializar el certamen que dio comienzo.