Cine: formación

Hoy 21:53 - ¡Buen día! Hay películas que se entiende fácilmente y en las que lo bueno y lo malo pueden distinguirse sin dificultad. Pero no siempre sucede así, por ello es importante que los usuarios de los cines vayan formándose para tener criterios claros que faciliten el discernimiento. A ello se refería el mensaje de Juan Pablo II para la XXIX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (28.5.95), destinado al tema del cine: “Para asegurar la plena y completa comprensión de los mensajes que el cine puede proponer para el crecimiento humano y espiritual de los usuarios, es también importante atender la formación de los espectadores al leguaje cinematográfico que, con frecuencia, renuncia a la representación directa de la realidad, para recurrir a simbologías que no siempre son fáciles de comprender. Sería oportuno que en las escuelas los docentes dedicasen atención al problema, sensibilizando a los estudiantes antes las imágenes y desarrollando con el tiempo su actitud crítica con respecto a un lenguaje que ya forma parte de nuestra cultura... Mientras no se ha apagado todavía el eco de los mensajes y de las reflexiones que han acompañado las celebraciones del Año de la Familia, creo que es importante recordar a las familias que también ellas tienen el deber de formar a los hijos en una exacta lectura y comprensión de las imágenes cinematográficas, que entran cada día en sus casas a gracias a los televisores y videograbadoras, que incluso los chicos más jóvenes son capaces ya de hacer funcionar. En el marco de la necesaria formación de los receptores, no hay que olvidar el aspecto social del cine, que puede ofrecer ocasiones oportunas de diálogo entre los que disfrutan de ese medio, a través del intercambio de opiniones sobre el tema tratado. Sería por tanto muy útil, sobre todo para los más jóvenes, la creación de cine debates que, animados por válidos y expertos educadores, conduzcan a los jóvenes a que se expresen y aprendan a escuchar a los otros, en debates constructivos y serenos...”. ¡Hasta mañana!